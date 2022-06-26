П’ять авіаударів, два склади боєприпасів і вогнева точка: ЗСУ звітують про добу на півдні

На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини і Херсонщини російські військові викрадають родичів українських військових

Авіація збройних сил України на південному напрямку завдала п'ять ударів по скупченню російської військової техніки, а також по командних і опорних пунктах ворожих підрозділів. Про це повідомляє у Facebook оперативне командування «Південь».

Всього ж за минулу добу на півдні України російська армія втратила:

два танки,

п'ять бронемашин,

24 солдати.

Крім того, українським військовим вдалося знищити два польових склади боєприпасів і вогневу точку.

«Противник в нашій операційній зоні переважно продовжує оборонні дії, нових ударних угруповань не створює, намагається виснажити наші війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами. Протягом доби збільшено щільність обстрілів майже в півтора рази. Крім того, по наших позиціях ворог наніс чотири авіаційні удари, а проти нашої авіації застосував керовану ракету «повітря-повітря», – інформує командування.

По південному Криворіжжю ворог вдарив реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки, соціальну інфраструктуру. Втрат серед місцевого населення нема.

У відповідь наша авіація відпрацювала п’ять ударів по скупченню рашистів і техніки, по командним і опорним пунктам ворожих підрозділів. Результати ударів дорозвідуються.

На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини і Херсонщини російські військові викрадають родичів українських військових, у тому числі й дітей. Особисті дані їх знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів. Спроби волонтерів налагодити поставку ліків, товарів першої необхідності в окуповані громади наражаються на обстріли окупантів.

Два ракетних кораблі продовжують чатувати в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, спецпризначенці ЗСУ спалили ворожі «Урагани» на Донбасі (відео).

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