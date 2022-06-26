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    Події в Україні

    Окупанти ведуть бої в Лисичанську, а партизани руйнують плани РФ – військові експерти

    Українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом - Окупанти ведуть бої в Лисичанську, а партизани руйнують плани РФ – військові експерти
    Українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом
    фото: Генштаб

    Керівництво України прагне централізовано координувати партизанів

    Окупанти ведуть бої в межах самого Лисичанська і досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста. Про це, а також про те, що 25 червня російські війська завдали аномально велику серію ракетних ударів по тилу України, йдеться в останньому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

    Мова про щонайменше 50 ракет наземного, повітряного та морського базування. Водночас сконцентрувавши основну масу своїх сил на сході країни, загарбники «зміцнюють» позиції у Сєвєродонецьку, Сиротині, Вороновому та Борівському після завершення відходу ЗСУ із Сєвєродонецька.

    Бригада швидкого реагування Нацгвардії України заявила, що українські позиції в Лисичанську є більш стратегічно цінними, ніж позиції, які займали раніше в Сєвєродонецьку.

    Крім того, українське військове керівництво, ймовірно, хоче централізовано координувати дії українських партизанів на окупованих РФ територіях.

    Зазначається, що мета – підірвати контроль Росії та, можливо, підготуватися до скоординованих операцій із українськими силами.

    Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко сказав, що українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом.

    • Українські джерела підтвердили, що російські війська повністю взяли під контроль Сєвєродонецьк і воюють у Лисичанську.
    • Російські війська досягли розмірених досягнень на північ і південний схід від Бахмута.
    • Росіяни продовжували невдалі спроби просування на південний схід від Ізюма до Слов'янська.
    • Російські війська продовжували позиційні бої на північ від Харкова.
    • Російські війська намагалися зміцнити свої оборонні рубежі та відбити втрачені позиції на південній осі.

    Нагадаємо, у Сєвєродонецьку пустують наші групи спецназу – радник Банкової.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна мова військові Україна окупація Дмитро Марченко #stoprussia
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    Окупанти ведуть бої в Лисичанську, а партизани руйнують плани РФ – військові експерти