Окупанти ведуть бої в Лисичанську, а партизани руйнують плани РФ – військові експерти

Українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом

Керівництво України прагне централізовано координувати партизанів

Окупанти ведуть бої в межах самого Лисичанська і досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста. Про це, а також про те, що 25 червня російські війська завдали аномально велику серію ракетних ударів по тилу України, йдеться в останньому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Мова про щонайменше 50 ракет наземного, повітряного та морського базування. Водночас сконцентрувавши основну масу своїх сил на сході країни, загарбники «зміцнюють» позиції у Сєвєродонецьку, Сиротині, Вороновому та Борівському після завершення відходу ЗСУ із Сєвєродонецька.

Бригада швидкого реагування Нацгвардії України заявила, що українські позиції в Лисичанську є більш стратегічно цінними, ніж позиції, які займали раніше в Сєвєродонецьку.

Крім того, українське військове керівництво, ймовірно, хоче централізовано координувати дії українських партизанів на окупованих РФ територіях.

Зазначається, що мета – підірвати контроль Росії та, можливо, підготуватися до скоординованих операцій із українськими силами.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко сказав, що українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом.

Українські джерела підтвердили, що російські війська повністю взяли під контроль Сєвєродонецьк і воюють у Лисичанську.

Російські війська досягли розмірених досягнень на північ і південний схід від Бахмута.

Росіяни продовжували невдалі спроби просування на південний схід від Ізюма до Слов'янська.

Російські війська продовжували позиційні бої на північ від Харкова.

Російські війська намагалися зміцнити свої оборонні рубежі та відбити втрачені позиції на південній осі.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку пустують наші групи спецназу – радник Банкової.

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