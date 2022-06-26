У Сєвєродонецьку пустують наші групи спецназу – радник Банкової

У місті все ще залишається український спецназ

Арестович заявив, що у командування наших військ є задум, і воно його втілює в життя

У захопленому російськими військами Сєвєродонецьку Луганської області все ще залишається український спецназ. Про це заявив радник голови офісу президента Олексій Арестович.

«Там (у Сєвєродонецьку) пустують наші групи спецназу, наводячи нашу артилерію на противника. Тобто, в чистому вигляді навіть з Сєвєродонецька не можна сказати, що відведені. Там йде певний рух, йде боротьба», – заявив Арестович.

Нагадаємо, 24 червня голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай першим розповів про вимушений відвід української армії з Сєвєродонецька. Надалі цю інформацію підтвердив мер міста і пресцентр Генштабу.

При цьому операцію з відходу не вдалося повноцінно провести через повідомлення в соцмережах. Інформація про відвід ЗСУ з Сєвєродонецька передчасно набула широкого розголосу.

Про те, що українські сили відступили із Сєвєродонецька, повідомило і CNN з посиланням на коментар високопоставленого представника Міноборони США. За словами співрозмовника видання, ЗСУ, відходячи від Сєверодонецька, «ставлять себе в таке становище, коли вони можуть краще захистити себе». Він наголосив, що ЗСУ здійснюють професійний тактичний відступ.

У Національній гвардії пояснили, що місто зруйноване на 90% і захищати його немає сенсу. Розміщення на укріплених рубежах у Лисичанську дозволить українським захисникам надалі розвинути ефективний контрнаступ.