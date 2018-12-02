Обвал даху спортивного комплексу у Вишневому: Поліція затримала трьох чоловік



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Внаслідок обвалу постраждалих не було

Серед затриманих – директор генерального підрядника

Після обвалу даху спортивного комплексу у Вишневому на Київщині поліція затримала трьох чоловік. Про це повідомила голова Києво-Святошинської райдержадміністрації.

«Поліція вже затримала директора підприємства, яке виступало генеральним підрядником у процесі будівництва, інженера технічного нагляду та безпосереднього виконавця робіт», - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про обвалення від снігу даху спортивної арени у Вишневому. Надзвичайна подія сталася близько опівдня. Саме в цей час відбувалися заняття із художньої гімнастики. Всі встигли вибігти і ніхто не постраждав.

Ситуацію прокоментував міністр молоді та спорту Ігор Жданов.