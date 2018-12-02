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    Обвал даху спортивного комплексу у Вишневому: Поліція затримала трьох чоловік

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    Внаслідок обвалу постраждалих не було - Обвал даху спортивного комплексу у Вишневому: Поліція затримала трьох чоловік
    Внаслідок обвалу постраждалих не було

    Серед затриманих – директор генерального підрядника

    Після обвалу даху спортивного комплексу у Вишневому на Київщині поліція затримала трьох чоловік. Про це повідомила голова Києво-Святошинської райдержадміністрації.

    «Поліція вже затримала директора підприємства, яке виступало генеральним підрядником у процесі будівництва, інженера технічного нагляду та безпосереднього виконавця робіт», - написала вона у Facebook.

    Нагадаємо, напередодні стало відомо про обвалення від снігу даху спортивної арени у Вишневому. Надзвичайна подія сталася близько опівдня. Саме в цей час відбувалися заняття із художньої гімнастики. Всі встигли вибігти і ніхто не постраждав.

    Ситуацію прокоментував міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

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