На Київщині від снігу обвалився дах спортивного комплексу



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У спорткомплексі «Фаворит», що у Вишневому, обвалився дах Фото: Facebook Дениса Зерченка

Постраждав від опадів спорткомплекс у Вишневому

Від снігу у Вишневому обвалився дах спортивного комплексу «Фаворит». Про це повідомляє сайт «Моя Київщина».

У спорткомплексі «Фаворит», що у Вишневому обвалився дах

Надзвичайна подія сталася близько опівдня. Саме в цей час відбувалися заняття із художньої гімнастики. Всі встигли вибігти і ніхто не постраждав.

У спорткомплексі «Фаворит», що у Вишневому обвалився дах

У спортивному залі під уламками залишилася велика кількість пошкодженого обладнання. Даний спортивний комплекс був відкритий у травні поточного року і побудований під патронатом голови Києво-Святошинської РДА Мирослави Смірнової, за підтримки районної ради.