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    Снігопад в Україні

    На Київщині від снігу обвалився дах спортивного комплексу

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    У спорткомплексі &laquo;Фаворит&raquo;, що у Вишневому, обвалився дах - На Київщині від снігу обвалився дах спортивного комплексу
    У спорткомплексі «Фаворит», що у Вишневому, обвалився дах
    Фото: Facebook Дениса Зерченка

    Постраждав від опадів спорткомплекс у Вишневому

    Від снігу у Вишневому обвалився дах спортивного комплексу «Фаворит». Про це повідомляє сайт «Моя Київщина».

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    У спорткомплексі «Фаворит», що у Вишневому обвалився дах

    Надзвичайна подія сталася близько опівдня. Саме в цей час відбувалися заняття із художньої гімнастики. Всі встигли вибігти і ніхто не постраждав.

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    У спорткомплексі «Фаворит», що у Вишневому обвалився дах

    У спортивному залі під уламками залишилася велика кількість пошкодженого обладнання. Даний спортивний комплекс був відкритий у травні поточного року і побудований під патронатом голови Києво-Святошинської РДА Мирослави Смірнової, за підтримки районної ради.

    Київщина спорткомплекс
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