На Київщині від снігу обвалився дах спортивного комплексу
-
Розсилка
У спорткомплексі «Фаворит», що у Вишневому, обвалився дах
Фото: Facebook Дениса Зерченка
Постраждав від опадів спорткомплекс у Вишневому
Від снігу у Вишневому обвалився дах спортивного комплексу «Фаворит». Про це повідомляє сайт «Моя Київщина».
У спорткомплексі «Фаворит», що у Вишневому обвалився дах
Надзвичайна подія сталася близько опівдня. Саме в цей час відбувалися заняття із художньої гімнастики. Всі встигли вибігти і ніхто не постраждав.
У спорткомплексі «Фаворит», що у Вишневому обвалився дах
У спортивному залі під уламками залишилася велика кількість пошкодженого обладнання. Даний спортивний комплекс був відкритий у травні поточного року і побудований під патронатом голови Києво-Святошинської РДА Мирослави Смірнової, за підтримки районної ради.