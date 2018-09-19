Офіси на крові. У колишньому будинку профспілок відкривають бізнес-центр «Майдан Плаза»



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Майдан Плаза

Перетворення Будинку профспілок на офісний центр дуже обурило користувачів соцмереж

У Будинку профспілок на Майдані Незалежності досі тривають ремонтні роботи, хоча відкрити будівлю сподівались встигнути до Дня незалежності. Третину будинку займе бізнес-центр «Майдан Плаза».

Як повідомили в ріелтерській компанії Office Star, «Майдан Плаза» планують відкрити орієнтовно наприкінці першого або на початку другого кварталу 2019 року. На десяти поверхах бізнес-центру розташуються офіси та коворкінги, понад 30 ресторанів і «кількасот брендових магазинів».

Як відомо, сутичок на Майдані. Там розташовувався штаб Майдану. Активісти звинуватили у підпалі силовиків. За офіційними даними, під час пожежі загинули двоє осіб.

Ремонт почався наприкінці 2015 року. Головний інженер проекту Артем Білик повідомив тоді, що внаслідок пожежі постраждали 20% перекриттів. Крім того, виявилося, що з боку Майдану Будинок профспілок осів на 20 сантиметрів через будівництво підземного ТЦ «Глобус» у 2001-2005 роках.

Для фінансування капітального ремонту знайшли інвестора – ТОВ «ІТТ-Нерухомість», якому віддали третину будівлі з боку вулиці Костьольної з облаштуванням окремого входу. Інший окремий вхід буде з боку Хрещатика, він вестиме до мультимедійної «Кімнати пам’яті Революції гідності», яка займатиме два приміщення на першому і другому поверхах, сполучені окремим ліфтом. Станом на початок літа цього року, за словами Білика, на ремонт було витрачено близько 180 млн грн.

У будівлі замінили систему опалення, облаштували системи вентиляції та кондиціонування, протипожежну систему тощо. Оптимізували шляхи евакуації: пожежні ліфти та двері. Передбачається також облаштувати санвузли, ліфти, підйомники та пандуси для маломобільних людей.

Оренда приміщення стартує від 17 тис. 890 грн на місяць.

Тим часом перетворення Будинку профспілок на офісний центр дуже обурило користувачів соцмереж. Про це свідчать їхні дописи на коментарі - саркастичні та гнівливі.