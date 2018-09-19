  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Офіси на крові. У колишньому будинку профспілок відкривають бізнес-центр «Майдан Плаза»

    • Розсилка
    Майдан Плаза - Офіси на крові. У колишньому будинку профспілок відкривають бізнес-центр «Майдан Плаза»
    Майдан Плаза

    Перетворення Будинку профспілок на офісний центр дуже обурило користувачів соцмереж

    У Будинку профспілок на Майдані Незалежності досі тривають ремонтні роботи, хоча відкрити будівлю сподівались встигнути до Дня незалежності. Третину будинку займе бізнес-центр «Майдан Плаза».

    Як повідомили в ріелтерській компанії Office Star, «Майдан Плаза» планують відкрити орієнтовно наприкінці першого або на початку другого кварталу 2019 року. На десяти поверхах бізнес-центру розташуються офіси та коворкінги, понад 30 ресторанів і «кількасот брендових магазинів».

    Як відомо, сутичок на Майдані. Там розташовувався штаб Майдану. Активісти звинуватили у підпалі силовиків. За офіційними даними, під час пожежі загинули двоє осіб.

    euromaidan_in_kiev_2014-02-19_12-06

    Ремонт почався наприкінці 2015 року. Головний інженер проекту Артем Білик повідомив тоді, що внаслідок пожежі постраждали 20% перекриттів. Крім того, виявилося, що з боку Майдану Будинок профспілок осів на 20 сантиметрів через будівництво підземного ТЦ «Глобус» у 2001-2005 роках.

    Для фінансування капітального ремонту знайшли інвестора – ТОВ «ІТТ-Нерухомість», якому віддали третину будівлі з боку вулиці Костьольної з облаштуванням окремого входу. Інший окремий вхід буде з боку Хрещатика, він вестиме до мультимедійної «Кімнати пам’яті Революції гідності», яка займатиме два приміщення на першому і другому поверхах, сполучені окремим ліфтом. Станом на початок літа цього року, за словами Білика, на ремонт було витрачено близько 180 млн грн.

    У будівлі замінили систему опалення, облаштували системи вентиляції та кондиціонування, протипожежну систему тощо. Оптимізували шляхи евакуації: пожежні ліфти та двері. Передбачається також облаштувати санвузли, ліфти, підйомники та пандуси для маломобільних людей.

    Оренда приміщення стартує від 17 тис. 890 грн на місяць.

    41928408_2373058849374972_5893326881146535936_n

    Тим часом перетворення Будинку профспілок на офісний центр дуже обурило користувачів соцмереж. Про це свідчать їхні дописи на коментарі - саркастичні та гнівливі.

    gwr

    Київ Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) Будинок профспілок будинок Евромайдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ