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    Стала відома доля оновленого після пожежі під час Євромайдану Будинку профспілок

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    <div class="copy"><span>Відкриття оновленого фасаду згорілого під час Євромайдану Будинку профспілок</span></div> - Стала відома доля оновленого після пожежі під час Євромайдану Будинку профспілок
    Фото: Главком
    Відкриття оновленого фасаду згорілого під час Євромайдану Будинку профспілок

    Після відновлення у Будинку профспілок здають офіси в оренду

    Будинок профспілок на Майдані Незалежності у Києві після відновлення вийшов на ринок офісної нерухомості та оголосив про пошуки підприємців, які би захотіли орендувати тут офіси.

    Про це стало відомо з рекламної кампанії на сайті officestar.com.ua.

    Цікавий і рекламний текст власників. Тут наголошують на тому, що бізнес-центр «Майдан Плаза» відкрився у 2018 року. 

    Ціни на оренду відповідні рівню центра міста (починаючи від $600 за невеличку офісну кімнату).

    Нагадаємо, 30 травня на Майдані Незалежності відкрили оновлений фасад Будинку профспілок, який постраждав під час пожежі в будівлі в дні Євромайдану. Фасад максимально наближений до того, який був до пожежі. Єдине, що замінено, це облицювальна плитка. Зазначимо, що в будівлі не буде розважальних центрів, кафе та інших закладів. Після реконструкції буде виділена площа для музею Революції гідності. 

    Джерело: Вечірній Київ

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    Київ Революція Гідності нерухомість Будинок профспілок
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