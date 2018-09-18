Стала відома доля оновленого після пожежі під час Євромайдану Будинку профспілок



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Фото: Главком Відкриття оновленого фасаду згорілого під час Євромайдану Будинку профспілок

Після відновлення у Будинку профспілок здають офіси в оренду

Будинок профспілок на Майдані Незалежності у Києві після відновлення вийшов на ринок офісної нерухомості та оголосив про пошуки підприємців, які би захотіли орендувати тут офіси.

Про це стало відомо з рекламної кампанії на сайті officestar.com.ua.

Цікавий і рекламний текст власників. Тут наголошують на тому, що бізнес-центр «Майдан Плаза» відкрився у 2018 року.

Ціни на оренду відповідні рівню центра міста (починаючи від $600 за невеличку офісну кімнату).

Нагадаємо, 30 травня на Майдані Незалежності відкрили оновлений фасад Будинку профспілок, який постраждав під час пожежі в будівлі в дні Євромайдану. Фасад максимально наближений до того, який був до пожежі. Єдине, що замінено, це облицювальна плитка. Зазначимо, що в будівлі не буде розважальних центрів, кафе та інших закладів. Після реконструкції буде виділена площа для музею Революції гідності.

Джерело: Вечірній Київ