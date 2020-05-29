Оголошено лауреатів Мистецької премії «Київ» 2020 року (список)
Премія вручається у дев’яти номінаціях
Департамент культури Київської міської держадміністрації оприлюднив список лауреатів на здобуття Мистецької премії «Київ» 2020 року.
Як відомо, премію «Київ» було засновано у 2001 році з метою відзначення та популяризації кращих здобутків митців Київською міською державною адміністрацією спільно з Координаційною радою національних творчих спілок України.
Премія вручається у дев’яти номінаціях: у галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, журналістики, театрального, образотворчого, народного декоративного, хореографічного та циркового мистецтв.
Список лауреатів Мистецької премії «Київ» 2020 року
У галузі літератури – Мистецька премія «Київ» імені Євгена Плужника
- Валентина Розуменко – письменниця – за книгу «Нескорені» (2019 рік)
У галузі кіномистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Івана Миколайчука
За ігровий фільм «Мої думки тихі» (2019 рік):
- Ірма Вітовська-Ванца– актриса, заслужена артистка України
- Андрій Лідаговський – актор
У галузі музичної композиції – Мистецька премія «Київ» імені Артемія Веделя
- Жанна Колодуб – композиторка, народна артистка України – за збірку колядок і щедрівок «Сяють весело зірки» (2017 рік) та концерт «Con Anima» для трьох флейт з оркестром (2019 рік)
У галузі театрального мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Амвросія Бучми
- Олексій Скляренко – актор, хореограф, режисер – за вистави «Білоксі-блюз» Н. Саймона (2017 рік), «Бережіть Флоренс» Н. Саймона (2019 рік), «Кураж» за п’єсою Б. Брехта (2019 рік), «Нетутешній» К. Ветлінгера (2017 рік), «Соломон у спідниці» за п’єсою Л. Уліцької (2017 рік)
У галузі образотворчого мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Шишка
- Володимир Гурін – художник-живописець – за серію живописних творів «Київські мотиви» (2018-2019 роки)
У галузі журналістики – Мистецька премія «Київ» імені Анатолія Москаленка
- Віктор Пасак – заслужений журналіст України – за книгу «Ратай українського ефіру» (2019 рік)
У галузі народного декоративного мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Колоса
- Оксана Білоус – заслужений майстер народної творчості України – за серію творів «Традиційні писанки Київщини» (2017-2019 роки)
У галузі хореографічного мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Павла Вірського
За хореографічну композицію «На Івана Купала» (2017 рік):
- Людмила Грищенко – хореограф, балетмейстер-постановник
- Наталія Желяк – хореограф, балетмейстер-постановник
У галузі циркового мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені братів Василя та Олександра Ялових
За вагомий внесок у розвиток циркового мистецтва столиці та цикл телевізійних програм про циркове мистецтво «Антракт» (2017-2019 роки), фільм «Антракт. Брати Ялові» (2017 рік):
- Ольга Кіпніс – автор, режисер, провідний редактор Національного цирку України
- Станіслав Філіпенко – педагог, постановник, режисер народного цирку «Юність Києва»