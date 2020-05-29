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    Оголошено лауреатів Мистецької премії «Київ» 2020 року (список)

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    Оголошено лауреатів Мистецької премії «Київ» 2020 року (список)

    Премія вручається у дев’яти номінаціях

    Департамент культури Київської міської держадміністрації оприлюднив список лауреатів на здобуття Мистецької премії «Київ» 2020 року.

    Як відомо, премію «Київ» було засновано у 2001 році з метою відзначення та популяризації кращих здобутків митців Київською міською державною адміністрацією спільно з Координаційною радою національних творчих спілок України.

    Премія вручається у дев’яти номінаціях: у галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, журналістики, театрального, образотворчого, народного декоративного, хореографічного та циркового мистецтв.

    Список лауреатів Мистецької премії «Київ» 2020 року

    У галузі літератури – Мистецька премія «Київ» імені Євгена Плужника

    • Валентина Розуменко – письменниця – за книгу «Нескорені» (2019 рік)

    У галузі кіномистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Івана Миколайчука

    За ігровий фільм «Мої думки тихі» (2019 рік):

    • Ірма Вітовська-Ванца– актриса, заслужена артистка України
    • Андрій Лідаговський – актор

    У галузі музичної композиції – Мистецька премія «Київ» імені Артемія Веделя

    • Жанна Колодуб – композиторка, народна артистка України – за збірку колядок і щедрівок «Сяють весело зірки» (2017 рік) та концерт «Con Anima» для трьох флейт з оркестром (2019 рік)

    У галузі театрального мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Амвросія Бучми

    • Олексій Скляренко – актор, хореограф, режисер – за вистави «Білоксі-блюз» Н. Саймона (2017 рік), «Бережіть Флоренс» Н. Саймона (2019 рік), «Кураж» за п’єсою Б. Брехта (2019 рік), «Нетутешній» К. Ветлінгера (2017 рік), «Соломон у спідниці» за п’єсою Л. Уліцької (2017 рік)

    У галузі образотворчого мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Шишка

    • Володимир Гурін – художник-живописець – за серію живописних творів «Київські мотиви» (2018-2019 роки)

    У галузі журналістики – Мистецька премія «Київ» імені Анатолія Москаленка

    • Віктор Пасак – заслужений журналіст України – за книгу «Ратай українського ефіру» (2019 рік)

    У галузі народного декоративного мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Колоса

    • Оксана Білоус – заслужений майстер народної творчості України – за серію творів «Традиційні писанки Київщини» (2017-2019 роки)

    У галузі хореографічного мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Павла Вірського

    За хореографічну композицію «На Івана Купала» (2017 рік):

    • Людмила Грищенко – хореограф, балетмейстер-постановник
    • Наталія Желяк – хореограф, балетмейстер-постановник

    У галузі циркового мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені братів Василя та Олександра Ялових

    За вагомий внесок у розвиток циркового мистецтва столиці та цикл телевізійних програм про циркове мистецтво «Антракт» (2017-2019 роки), фільм «Антракт. Брати Ялові» (2017 рік):

    • Ольга Кіпніс – автор, режисер, провідний редактор Національного цирку України
    • Станіслав Філіпенко – педагог, постановник, режисер народного цирку «Юність Києва»
    Київ культура мистецтво актриса КМДА актор премія
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