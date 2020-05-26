Помер видатний український поет та перекладач Мойсей Фішбейн



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Мойсей Фішбейн – український поет та перекладач єврейського походження – народився 1 грудня 1946 року у Чернівцях

Мойсей Фішбейн помер сьогодні увечері після важкої хвороби

У вівторок ввечері, 26 травня, помер український поет та перекладач, лауреат премії імені Василя Стуса Мойсей Фішбейн.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

«Сьогодні увечері після важкої хвороби помер визначний український письменник Мойсей Фішбейн. Про це мені щойно повідомила його дружина п. Олена», – зазначив Сидоржевський.

Вінт також навів цитату з творчості письменника, які засвідчує його громадянську позицію: «Український поет не повинен ставитися позитивно, чи негативно до українського народу, більше того – я український націоналіст, яким повинен бути кожен поет».

Також Фішбейн казав: «Якби я жив у той час і був навіть не молодою людиною, я б усе одно пішов до Української повстанської армії. УПА була єдиною армією, яка воювала за незалежність України. До якої армії ще я, український поет, міг піти!».

Нардеп Святослав Вакаркук назвав Фішбейна «глибокою людиною», яка багато зробила для України і української культури.

«Його переклади Райнера Марії Рільке я вважаю одним з найкращих прикладів перекладу українською мовою. Вічна пам'ять», – написав Вакарчук.