Помер видатний український поет та перекладач Мойсей Фішбейн
Мойсей Фішбейн помер сьогодні увечері після важкої хвороби
У вівторок ввечері, 26 травня, помер український поет та перекладач, лауреат премії імені Василя Стуса Мойсей Фішбейн.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.
«Сьогодні увечері після важкої хвороби помер визначний український письменник Мойсей Фішбейн. Про це мені щойно повідомила його дружина п. Олена», – зазначив Сидоржевський.
Вінт також навів цитату з творчості письменника, які засвідчує його громадянську позицію: «Український поет не повинен ставитися позитивно, чи негативно до українського народу, більше того – я український націоналіст, яким повинен бути кожен поет».
Також Фішбейн казав: «Якби я жив у той час і був навіть не молодою людиною, я б усе одно пішов до Української повстанської армії. УПА була єдиною армією, яка воювала за незалежність України. До якої армії ще я, український поет, міг піти!».
Нардеп Святослав Вакаркук назвав Фішбейна «глибокою людиною», яка багато зробила для України і української культури.
«Його переклади Райнера Марії Рільке я вважаю одним з найкращих прикладів перекладу українською мовою. Вічна пам'ять», – написав Вакарчук.
Мойсей Фішбейн народився 1 грудня 1946 року у Чернівцях – український поет та перекладач єврейського походження, лауреат премії імені Василя Стуса, член Українського ПЕН та Національної спілки письменників України.
Лицар ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня. Член Українського Центру Міжнародного ПЕН-Клубу та Національної Спілки письменників України.
1979 року Фішбейн внаслідок відмови від співпраці з КДБ був змушений еміґрувати до Ізраїлю. У 1984 році в Нью-Йорку вийшла книга поета «Збірка без назви». Книга складалася з трьох розділів: 28 власних віршів, добірка віршів для дітей та об'ємний розділ перекладів з французької, німецької, івриту, їдиш, російської та інших мов.
У 2003 році Мойсей Фішбейн повернувся в Україну.
У 2019 році він захворів, і Український Центр ПЕН-Клубу збирав кошти на його лікування — для операції на кордоном та подальшої реабілітації.