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    У центрі Києва кавказці напали на пенсіонера і побили співробітника кафе (фото)

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    На місце прибула патрульна поліція - У центрі Києва кавказці напали на пенсіонера і побили співробітника кафе (фото)
    На місце прибула патрульна поліція
    Фото: Інформатор

    Нападників вдалося затримати і доставити в управління поліції

    У понеділок, 22 липня, на літньому майданчику ресторану Mister Cat на вулиці Велика Васильківська, 19 у Києві сталася бійка між двома відвідувачами закладу і співробітником закладу.

    Інцидент стався близько 8:40. Про це повідомляє Інформатор.

    Як повідомили очевидці, двоє іноземців кавказької зовнішності сиділи на літньому майданчику ресторану Mister Cat. Чоловіки перебували в стані алкогольного сп'яніння і вели себе агресивно. Побачивши, як повз літнього майданчика проходить літній чоловік, вони накинулися на нього і спробували побити. В ситуацію втрутився співробітник ресторану, який бачив, що відбувається, і встав між нападниками і перехожим. Це розлютило іноземців і вони почали бити працівника Mister Cat.

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    В результаті бійки у хлопця, який працює в ресторані, сильно розбите обличчя: гематома під оком і серйозне розсічення на губі.

    Нападників вдалося затримати і доставити в управління поліції. Деталі події встановить слідство.

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    У центрі Києва кавказці напали на пенсіонера і побили співробітника кафе (фото)
    У центрі Києва кавказці напали на пенсіонера і побили співробітника кафе (фото)
    У центрі Києва кавказці напали на пенсіонера і побили співробітника кафе (фото)
    У центрі Києва кавказці напали на пенсіонера і побили співробітника кафе (фото)
    У центрі Києва кавказці напали на пенсіонера і побили співробітника кафе (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, на початку липня двоє молодиків кавказької зовнішності влаштували в кафе різанину, не бажаючи оплачувати рахунок.

     

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