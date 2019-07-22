У центрі Києва кавказці напали на пенсіонера і побили співробітника кафе (фото)



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На місце прибула патрульна поліція Фото: Інформатор

Нападників вдалося затримати і доставити в управління поліції

У понеділок, 22 липня, на літньому майданчику ресторану Mister Cat на вулиці Велика Васильківська, 19 у Києві сталася бійка між двома відвідувачами закладу і співробітником закладу.

Інцидент стався близько 8:40. Про це повідомляє Інформатор.

Як повідомили очевидці, двоє іноземців кавказької зовнішності сиділи на літньому майданчику ресторану Mister Cat. Чоловіки перебували в стані алкогольного сп'яніння і вели себе агресивно. Побачивши, як повз літнього майданчика проходить літній чоловік, вони накинулися на нього і спробували побити. В ситуацію втрутився співробітник ресторану, який бачив, що відбувається, і встав між нападниками і перехожим. Це розлютило іноземців і вони почали бити працівника Mister Cat.

В результаті бійки у хлопця, який працює в ресторані, сильно розбите обличчя: гематома під оком і серйозне розсічення на губі.

Нападників вдалося затримати і доставити в управління поліції. Деталі події встановить слідство.

Як повідомлялося, на початку липня двоє молодиків кавказької зовнішності влаштували в кафе різанину, не бажаючи оплачувати рахунок.