  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Оболоні чоловік відкрив стрілянину по натовпу молодиків, що побили його (фото, відео)

    • Розсилка
    Поліцейські затримали одного з нападників - На Оболоні чоловік відкрив стрілянину по натовпу молодиків, що побили його (фото, відео)
    Поліцейські затримали одного з нападників
    Фото: Інформатор

    П'яні хлопці напали на чоловіка, який проходив повз їхньої компанії

    У ніч на четвер, 25 липня, в Оболонському районі Києва було неспокійно. Біля ресторану «Аджика» на вулиці Маршала Малиновського, 4в компанія з двадцяти чоловік розпивала алкоголь і порушувала тишу. Потім напали на перехожого.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповів таксист, який був свідком бійки, двоє хлопців з компанії вдарили чоловіка, який проходив повз них. Щоб захистити себе чоловік дістав пістолет, але це ще більше розпалило натовп, і його вдарили по голові пляшкою.

    Читайте також

    Після цього потерпілий почав стріляти в різні боки, щоб відлякати хлопців. На підмогу своїм друзям прибігло більше десяти чоловік: вони повалили чоловіка з пістолетом і продовжили бити.

    На місце прибуло 5 екіпажів патрульної поліції.

    Свідки кажуть, що потерпілого забрали патрульні, а підозрювані розбіглися.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На Оболоні чоловік відкрив стрілянину по натовпу молодиків, що побили його (фото, відео)
    На Оболоні чоловік відкрив стрілянину по натовпу молодиків, що побили його (фото, відео)
    На Оболоні чоловік відкрив стрілянину по натовпу молодиків, що побили його (фото, відео)
    На Оболоні чоловік відкрив стрілянину по натовпу молодиків, що побили його (фото, відео)
    На Оболоні чоловік відкрив стрілянину по натовпу молодиків, що побили його (фото, відео)
    На Оболоні чоловік відкрив стрілянину по натовпу молодиків, що побили його (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці правоохоронці виявили пістолет і кілька гільз. Таксисти вказали, що в сусідній компанії є той, хто брав участь в нападі. Поліцейські посадили його в службовий автомобіль і доставили у відділення.

    Для докладного вивчення того, що сталося, за адресою прибула слідчо-оперативна група.

    Читайте також
    Національна поліція України Київ алкоголь напад чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ