На Оболоні чоловік відкрив стрілянину по натовпу молодиків, що побили його (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейські затримали одного з нападників Фото: Інформатор

П'яні хлопці напали на чоловіка, який проходив повз їхньої компанії

У ніч на четвер, 25 липня, в Оболонському районі Києва було неспокійно. Біля ресторану «Аджика» на вулиці Маршала Малиновського, 4в компанія з двадцяти чоловік розпивала алкоголь і порушувала тишу. Потім напали на перехожого.

Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів таксист, який був свідком бійки, двоє хлопців з компанії вдарили чоловіка, який проходив повз них. Щоб захистити себе чоловік дістав пістолет, але це ще більше розпалило натовп, і його вдарили по голові пляшкою.

Після цього потерпілий почав стріляти в різні боки, щоб відлякати хлопців. На підмогу своїм друзям прибігло більше десяти чоловік: вони повалили чоловіка з пістолетом і продовжили бити.

На місце прибуло 5 екіпажів патрульної поліції.

Свідки кажуть, що потерпілого забрали патрульні, а підозрювані розбіглися.

На місці правоохоронці виявили пістолет і кілька гільз. Таксисти вказали, що в сусідній компанії є той, хто брав участь в нападі. Поліцейські посадили його в службовий автомобіль і доставили у відділення.

Для докладного вивчення того, що сталося, за адресою прибула слідчо-оперативна група.