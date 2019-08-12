Оголошено підозру в хабарництві заступнику мера Борисполя



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Обшук у Бориспільській міськраді 19 липня Фото: Нацполіція

Службовці Бориспільської міськради організували злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди заступнику голови Бориспільської міської ради. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Раніше повідомлялося, що під час досудового розслідування було встановлено, що один із заступників Бориспільського міського голови, використовуючи своє службове становище, у змові з іншими службовими особами Бориспільської міської ради організував злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності за укладання договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти.

Після обшуків у Бориспільській міській раді 19 липня правоохоронці затримали першого заступника мера.

Наразі дії заступника Бориспільського міського голови інкриміновано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Також вирішується питання про повідомлення про підозру керівникам комерційних структур, які надавали неправомірну вигоду посадовим особам міськради.

Досудове розслідування триває.