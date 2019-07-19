У Бориспільській міськраді обшуки: посадовців підозрюють у хабарництві



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Обшук у Бориспільській міськраді Фото: Нацполіція

За даними прокуратури, службовці міськради організували злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності

Прокуратурою Київської області викрито посадовців Бориспільської міської ради, які отримали неправомірну вигоду в сумі понад 60 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«Під час досудового розслідування встановлено, що один із заступників Бориспільського міського голови, використовуючи своє службове становище, у змові з іншими службовими особами Бориспільської міської ради організував злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності за укладання договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти. У подальшому, неправомірна вигода заступником Бориспільського міського голови розподілялася між іншими працівниками міської ради», - йдеться в повідомленні.

Прокуратурою Київської області спільно з ГУНП у Київській області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області вказаних посадовців викрито. Наразі в Бориспільській міській раді, а також за місцем проживання їх службових осіб тривають обшуки.

Готується вручення посадовцям повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб).