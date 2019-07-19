  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Бориспільській міськраді обшуки: посадовців підозрюють у хабарництві

    • Розсилка
    Обшук у Бориспільській міськраді - У Бориспільській міськраді обшуки: посадовців підозрюють у хабарництві
    Обшук у Бориспільській міськраді
    Фото: Нацполіція

    За даними прокуратури, службовці міськради організували злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності

    Прокуратурою Київської області викрито посадовців Бориспільської міської ради, які отримали неправомірну вигоду в сумі понад 60 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    «Під час досудового розслідування встановлено, що один із заступників Бориспільського міського голови, використовуючи своє службове становище, у змові з іншими службовими особами Бориспільської міської ради організував злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності за укладання договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти. У подальшому, неправомірна вигода заступником Бориспільського міського голови розподілялася між іншими працівниками міської ради», - йдеться в повідомленні.

    Прокуратурою Київської області спільно з ГУНП у Київській області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області вказаних посадовців викрито. Наразі в Бориспільській міській раді, а також за місцем проживання їх службових осіб тривають обшуки.

    Читайте також

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Бориспільській міськраді обшуки: посадовців підозрюють у хабарництві
    У Бориспільській міськраді обшуки: посадовців підозрюють у хабарництві
    У Бориспільській міськраді обшуки: посадовців підозрюють у хабарництві
    У Бориспільській міськраді обшуки: посадовців підозрюють у хабарництві
    У Бориспільській міськраді обшуки: посадовців підозрюють у хабарництві

    Готується вручення посадовцям повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб).

    Читайте також
    Національна поліція України прокуратура кримінал корупція в Україні хабар Київщина корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ