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    У Борисполі затримали першого заступника мера

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    Чиновників піймали на хабарництві - У Борисполі затримали першого заступника мера
    Чиновників піймали на хабарництві
    Фото: ГПУ

    За даними Луценка, також затримано директора комунального підприємства бориспільської міської ради

    У Борисполі після обшуків у міській раді правоохоронці затримали першого заступника міського голови.

    Про це написав у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

    «Прокуратура Київської області затримала на гарячому першого заступника мера Борисполя та директора комунального підприємства бориспільської міської ради, які вимагали і отримали від підприємців 60 тис грн», - повідомив генпрокурор.

    Раніше у прокуратурі Київської області заявили, що викрито посадовців Бориспільської міської ради, які отримали неправомірну вигоду в сумі понад 60 тисяч гривень.

    Під час досудового розслідування було встановлено, що один із заступників Бориспільського міського голови, використовуючи своє службове становище, у змові з іншими службовими особами Бориспільської міської ради організував злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності за укладання договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти. 

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