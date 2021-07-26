Олімпіаду можна дивитись у фан-зонах у столичних парках: локації (фото)

Фан-зони розгорнуто у двох парках і працюватимуть вони до 8 серпня

У Сирецькому парку та Місті спорту в Гідропарку розгорнуто фан-зони для перегляду ХХХІІ літніх Олімпійських ігор. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова.

«23 липня в місті Токіо розпочалися ХХХІІ літні Олімпійські Ігри, які є найважливішими змаганнями для кожного спортсмена. За найвищі нагороди Олімпіади змагатимуться 156 українських спортсменів, які будуть представлені у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах), серед них 38 спортсменів-киян виборюватимуть нагороди у 14 видах спорту. Щоб підтримати українські збірні та популяризувати види спорту, які будуть представлені на Олімпіаді, ми розгорнули у столиці дві фан-зони. Вони працюватимуть на час проведення ХХХІІ літніх Олімпійських ігор – до 8 серпня», – зазначила Говорова.

Чиновниця додала, що, окрім трансляції Олімпійських ігор, на території фан-зон дитячо-юнацькі спортивні школи Києва, громадські організації спортивної спрямованості проведуть 53 майстер-класи з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Зокрема, у Сирецькому парку – 20 майстер-класів, у Гідропарку – 33.

На фан-зонах представлені такі види спорту: академічне веслування, акробатика, армреслінг, баскетбол, бокс, веслувальний слалом, волейбол пляжний, гандбол, гімнастика спортивна, дзюдо, кікбоксинг WTA, парашутний спорт, плавання, регбі, роликовий спорт, спортивна боротьба (вільна та греко-римська), теніс, тхеквондо ВТФ, фехтування, футбол, художня гімнастика.

«Запрошую всіх киян та гостей міста долучитися до перегляду ХХХІІ літніх Олімпійських ігор та підтримати українських спортсменів», – додала Говорова.