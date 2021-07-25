Олімпіада-2020. Усі результати змагань 25 липня
Збірна України завдяки успіху Ігоря Рейзліна має в активі дві бронзові нагороди
У медальному заліку продовжує лідирувати найчисельніша команда Ігор – збірна Китаю. У другий день змагань її спортсмени здобули ще три золоті нагороди. Загалом було розіграно 16 комплектів медалей.
Велоспорт, жінки, шосе, групова гонка
1. Анна Кізенхофер (Австрія) – 3:52:45
2. Аннемік ван Влетен (Нідерланди) + 1:15
3. Еліза Лонго Борджин (Італія) +1:29
Дзюдо, жінки, 52 кг
1.Ута Абе (Японія)
2. Амандін Бушар (Франція)
3. Одетт Джуффріда (Італія)
3. Челсі Джилс (Велика Британія)
Чоловіки, 66 кг
1. Хіфуми Абе (Японія)
2. Важа Маргвелашвілі (Грузія)
3. Ан Ба Ул (Південна Корея)
3. Даніель Каргіні (Бразилія)
Плавання, чоловіки, комплексне плавання, 400 м
1. Чейз Каліш (США) – 4:09.42
2. Джей Літерленд (США) +0.86
3. Брендон Сміт (Австралія) +0.96
Чоловіки, вільний стиль, 400 м
1. Ахмед Хафнауі (Туніс) – 3:43.36
2. Джек Маклафлін (Австралія) +0.16
3. Кіран Сміт (США) +0.58
Жінки, комплексне плавання, 400 м
1. Юї Охасі (Японія) – 4:32.08
2. Емма Веянт (США) +0.68
3. Халі Флікінгер (США) +2.82
Жінки, вільний стиль, естафета 4х100 м
1. Австралія – 3:29.69 (світовий рекорд)
2. Канада +3.09
3. США +3.12
Стрибки у воду, жінки, трамплін 3 м, синхронні стрибки
1. Китай
2. Канада
3. Німеччина
Скейтбордінг, чоловіки, стріт
1. Юто Хорігоме (Японія) – 37.18
2. Келвін Хофлер (Бразилія) – 36.15
3. Джаггер Ітон (США) – 35.35
Стрільба, жінки, пістолет пневматичний, 10 м
1. Віталіна Бацарашкіна (ОКР) – 240,3 (олімпійський рекорд)
2. Антоанета Костадінова (Болгарія) – 239,4
3. Цзян Рансінь (Китай) – 218
Чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м
1. Вільям Шейнер (США) – 251,6 (олімпійський рекорд)
2. Ліхао Шен (Китай) – 250,9
3. Хаожань Ян (Китай) – 229.4
Стрільба з лука, жінки, командна першість
1. Південна Корея
2. РОК
3. Німеччина
Тхеквондо, жінки, 57 кг
1. Анастасія Золотич (США)
2. Тетяна Мініна (ОКР)
3. Ло Чіа-Лінг (Китайський Тайбей)
3. Хатідже Кюбра Ільгюн (Туреччина)
Чоловіки, 68 кг
1. Улугбек Рашитов (Узбекістан)
2. Бредлі Сінден (Велика Британія)
3. Хакан Речбер (Туреччина)
3. Чжао Шуай (Китай)
Важка атлетика, чоловіки, 61 кг
1. Лі Фабінь (Китай) – 313 кг – олімпійський рекорд
2. Еко Юлі Іраван (Індонезія) – 302 кг
3. Ігор Сон (Казахстан) – 294 кг
Чоловіки, 67 кг
1. Чен Ліцзюнь (Китай) – 332 кг
2. Луїс Москера (Колумбія) – 331 кг
3. Мірко Дзанні (Італія) – 322 кг
Фехтування, жінки, рапіра, індивідуальна першість
1. Лі Кіфер (США)
2. Інна Дериглазова (ОКР)
3. Лариса Коробейнікова (ОКР)
Чоловіки, шпага, індивідуальна першість
1. Ромен Каннон (Франція)
2. Гергей Шиклоші (Угорщина)
3. Ігор Рейзлін (УКРАЇНА)
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