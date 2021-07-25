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    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)

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    Дарина Білодід лише в додатковий час поступилася в півфіналі змагань - Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Дарина Білодід лише в додатковий час поступилася в півфіналі змагань
    Фото з відкритих джерел

    На Іграх у Токіо збірна України здобуває по одній медалі щодня

    Дві медалі здобула збірна України в перші дні Олімпіади в Токіо. Постаралися Дарина Білодід та Ігор Рейзлін. Обидва виграли бронзові нагороди, але скільки для цього вони витратили сил і років! Для обох Ігри в Японії – дебютні. І Дарина, і Ігор сподіваються покращити результат у Парижі 2024 року.

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    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)
    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)

    Ще два українські спортсмени зупинилися за крок від медалі. Павло Коростильов і Олена Костевич зайняли четверті місця в стрільбі.

    Медальний залік Олімпіади. Україна випала з топ-30

    Тим часом аксесуар української форми визнали найкращим на Олімпіаді.

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    Теги: Олімпіада Дарина Білодід Ігор Рейзлін
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    Неймовірні емоції Білодід і Рейзліна після перемог на Олімпіаді (фото)