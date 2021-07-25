Олімпіада-2020. Хто і коли з українців змагається 26 липня
Боротьбу за медалі розпочне Ольга Харлан, матч другого кола проведе Еліна Світоліна
У третій день Олімпіади українські вболівальники сподіватимуться на вдалий виступ Ольги Харлан, та стрибунів у воду Олексія Середи та Олега Сербіна. Матч другого кола тенісного турніру проведе Еліна Світоліна.
Розклад виступів українці на Олімпіаді-2020: третій день (26 липня)
03:00. Стендова стрільба. Ірина Маловічко (кваліфікація)
03:55. Фехтування. Ольга Харлан (1/32 фіналу)
06:00. Настільний теніс. Коу Лей (друге коло)
06:40. Бадмінтон. Марія Улітіна (груповий етап)
08:00. Теніс. Людмила та Надія Кіченок (друге коло, парний розряд)
Не раніше 08:00. Теніс. Еліна Світоліна (друге коло, індивідуальний розряд)
09:00. Стрибки у воду. Олег Сербін, Олексій Середа (10 метрів, синхрон). Фінал
13:00. Спортивна гімнастика. Командні змагання (Петро Пахнюк, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Євген Юденков). Фінал
13:20. Плавання. Ігор Трояновський (200 метрів батерфляєм, кваліфікація)
13:23. Плавання. Денис Кесіль (200 метрів батерфляєм, кваліфікація)
13:50. Важка атлетика. Каміла Конотоп (група А). Фінал
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