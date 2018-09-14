Опалювальний сезон на носі: у Києві виявлено понад 5 тис. пошкоджень теплових мереж



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Ліквідація пошкоджень теплових мереж

Відсутність гарячої води призводить до корозії теплових мереж

Тривала відсутність гарячої води негативно відобразилась на стані теплових мережі, і очікується підвищений рівень аварійності на старті опалювального сезону. Тим не менш, аварійна служба комунального підприємства «Київтеплоенерго» готова ліквідовувати їх, і будуть залучатися додаткові протиаварійні бригади. Про це в ефірі телеканалу «NewsOne» заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«У процесі підготовки до зими «Київтеплоенерго» завершило гідравлічні випробування, окрім мережі під мостом імені Патона. Ми там продовжуємо роботи. На сьогодні вже виявили 12 пошкоджень. Зараз поступово збільшуємо тиск на цьому об’єкті. Роботи виконують зварювальники-альпіністи, які працюють просто в повітрі на мосту», – пояснив заступник голови КМДА.

За його словами, з квітня у Києві виявили та ліквідували близько п’яти тисяч пошкоджень теплових мереж.

«Відсутність гарячої води у літній період ускладнює життя комунальним службам через корозію теплових мереж. Саме тому наше головне завдання – якомога швидше вирішити газове питання і відновити роботу котелень і ТЕЦ», – сказав Пантелеєв.

Загалом, як повідомили в комунальному підприємстві «Київтеплоенерго», у столиці в рамках підготовки до зими виявлено 5288 пошкоджень теплових мереж, з яких усунуто вже 5055, інші в роботі.

Як повідомлялося, Київ очікує публікації постанови Кабміну, що дозволить до кінця вересня вирішити питання угоди з НАК «Нафтогаз України».

11 вересня Київська міськрада ухвалила рішення, відповідно до якого комунальне підприємство «Київтеплоенерго» остаточно бере на баланс заборгованість компанії «Київенерго» за газ перед НАК «Нафтогаз України»