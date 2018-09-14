Раніше ніж в кінці вересня гаряча вода у киян не з’явиться



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Київ очікує публікації постанови Кабміну, що дозволить до кінця вересня вирішити питання угоди з НАК «Нафтогаз України»

Київ очікує до кінця тижня публікацію відповідної постанови Кабінету міністрів України, що дозволить вже до кінця вересня виконати алгоритм врегулювання питання заборгованості та укласти угоду з НАК «Нафтогаз України» на постачання природного газу. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Ми очікуємо до кінця тижня публікації відповідної постанови КМУ, яка дозволяє провести фінансування щодо різниці в тарифах перед теплопостачальними підприємствами. Після цього буде здійснений процес розрахунків», – сказав він.

Пантелеєв зауважив, що місто орієнтується на кінець вересня в реалізації алгоритму врегулювання заборгованості, щоб відновити постачання газу від НАК «Нафтогаз».

Посадовець зауважив, що ключовою перевагою цього алгоритму для міської громади є те, що мова не йде про відшкодування боргу з міського бюджету та про можливість списання штрафних санкцій.

«Ми говоримо про те, що досягнуто двох базових і важливих принципів. Перший: ми виводимо «за дужки» штрафні санкції. Друге: заборгованість, що є предметом обговорення для передачі комунальному підприємству може бути передана лише за умови отримання еквівалентного компенсатора, одним з яких може бути дебіторська заборгованість. Але це питання ще має бути чітко узгоджене із суб’єктами господарювання», – зауважив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, 11 вересня Київська міськрада ухвалила рішення, відповідно до якого комунальне підприємство «Київтеплоенерго» остаточно бере на баланс заборгованість компанії «Київенерго» за газ перед НАК «Нафтогаз України».

За рішення про успадкування заборгованості проголосувало 76 депутатів. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що цей крок дасть змогу повернути в квартири киян гарячу воду, а комунальним службам - виконувати необхідні роботи, щоб не допустити зриву опалювального сезону в столиці.

Кличко додав, що в порівнянні з травнем, сьогодні йдеться тільки про відповідальність за борг, що має джерела для компенсації. А також - про списання всіх штрафів.