  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Оперативники викрили два наркопритони на Троєщині (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці провели обшуки у квартирах, де виготовлялися і вживалися наркотики - Оперативники викрили два наркопритони на Троєщині (фото)
    Правоохоронці провели обшуки у квартирах, де виготовлялися і вживалися наркотики
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці вилучили наркотичні речовини, а також прекурсори та спеціальне обладнання для їх виготовлення

    Слідчі та працівники карного розшуку відділу поліції №2 Деснянського управління поліції виявили дві квартири на вулиці Миколи Закревського та Марини Цвєтаєвої, мешканці яких займаються виготовленням та вживанням наркотиків. Поліцейські провели невідкладні слідчі дії у вказаних приміщеннях. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На момент санкціонованого обшуку у помешканнях перебували господарі – чоловік, 1984 року народження, та 31-річна жінка.

    «У ході слідчих дій ми виявили та вилучили порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на амфетамін, речовину рослинного походження зеленого кольору, схожу на канабіс, а також електронні ваги, прекурсори та обладнання для виготовлення та вживання наркотиків. Заборонені речовини направлено на проведення експертного дослідження», – розповів начальник відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Дмитро Слюта.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Оперативники викрили два наркопритони на Троєщині (фото)
    Оперативники викрили два наркопритони на Троєщині (фото)

    За даними фактами слідчим Деснянського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання про оголошення фігурантам підозри. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Окрім того, у рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усіх причетних осіб до цього злочину.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал наркотики розслідування Троєщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оперативники викрили два наркопритони на Троєщині (фото)