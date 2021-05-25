Оперативники викрили два наркопритони на Троєщині (фото)

Правоохоронці провели обшуки у квартирах, де виготовлялися і вживалися наркотики

Правоохоронці вилучили наркотичні речовини, а також прекурсори та спеціальне обладнання для їх виготовлення

Слідчі та працівники карного розшуку відділу поліції №2 Деснянського управління поліції виявили дві квартири на вулиці Миколи Закревського та Марини Цвєтаєвої, мешканці яких займаються виготовленням та вживанням наркотиків. Поліцейські провели невідкладні слідчі дії у вказаних приміщеннях. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На момент санкціонованого обшуку у помешканнях перебували господарі – чоловік, 1984 року народження, та 31-річна жінка.

«У ході слідчих дій ми виявили та вилучили порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на амфетамін, речовину рослинного походження зеленого кольору, схожу на канабіс, а також електронні ваги, прекурсори та обладнання для виготовлення та вживання наркотиків. Заборонені речовини направлено на проведення експертного дослідження», – розповів начальник відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Дмитро Слюта.

За даними фактами слідчим Деснянського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігурантам підозри. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Окрім того, у рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усіх причетних осіб до цього злочину.