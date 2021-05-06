У Білій Церкві чоловік перекидав наркотики через паркан колонії (фото)

У чоловіка поліція вилучила згортки з наркотичною речовиною

Правоохоронці затримали зловмисника

Працівники кримінальної поліції Білоцерківського районного управління поліції затримали наркозбувача на місці під час спроби перекидання через паркан виправної колонії заздалегідь заготовлених невеликих пакунків з наркотиками. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередньою інформацією, 41-річний чоловік за допомогою спецпристрою мав намір перекинути наркотики на територію колонії.

Під час обшуку поліцейські вилучили у зловмисника пакунки з наркотиками, спецпристрій для перекидання, мобільний телефон, банківську картку та металеву гайку.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у Києві постане перед судом організована група наркодилерів.