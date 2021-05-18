Наркотики в пакунках із солодощами. У молодика вилучили «товару» на 200 тис. грн

Наркозбувачем виявився 25-річний уродженець Донецької області

Під час патрулювання території Святошинського району столиці працівники полку поліції особливого призначення виявили хлопця, який при собі мав заборонені речовини. Для документування події спецпризначенці викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше не судимий 25-річний уродженець Донецької області.

«Із рюкзака хлопця ми вилучили близько 100 грамів білої порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін, 100 грамів кристалоподібної речовини, схожої на солі PVP, а також речовину рослинного походження, ймовірно, канабісу. Заборонені речовини хлопець ховав у пакунках із солодощами та планував збути їх на території району шляхом «закладок», – розповіла слідча Святошинського управління поліції Олена Баженова.

Слідчі спільно із працівниками управління боротьби з наркозлочинністю провели невідкладний обшук за місцем проживання зловмисника, в ході якого вилучили 40 грамів так званих «солей», 20 грамів канабісу, а також ваги для зважування, фасувальні пакети та інші речові докази, що свідчать про причетність хлопця до збуту наркотиків. Усе вилучене слідчі направили на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Поліцейські готують правопорушнику повідомлення про підозру у скоєнні даного злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

«Також ми встановили, що хлопець ймовірно є співорганізатором одного із інтернет-магазинів, який займається збутом наркотичних речовин на території міста Києва та Київської області. В ході досудового розслідування ми встановлюємо канал постачання заборонених речовин та інших причетних осіб до цього злочину», – додала слідча.