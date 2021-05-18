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    Наркотики в пакунках із солодощами. У молодика вилучили «товару» на 200 тис. грн

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    Молодик планував збути наркотики шляхом &laquo;закладок&raquo; - Наркотики в пакунках із солодощами. У молодика вилучили «товару» на 200 тис. грн
    Молодик планував збути наркотики шляхом «закладок»
    Фото: Нацполіція

    Наркозбувачем виявився 25-річний уродженець Донецької області

    Під час патрулювання території Святошинського району столиці працівники полку поліції особливого призначення виявили хлопця, який при собі мав заборонені речовини. Для документування події спецпризначенці викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше не судимий 25-річний уродженець Донецької області.

    «Із рюкзака хлопця ми вилучили близько 100 грамів білої порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін, 100 грамів кристалоподібної речовини, схожої на солі PVP, а також речовину рослинного походження, ймовірно, канабісу. Заборонені речовини хлопець ховав у пакунках із солодощами та планував збути їх на території району шляхом «закладок», – розповіла слідча Святошинського управління поліції Олена Баженова.

    Слідчі спільно із працівниками управління боротьби з наркозлочинністю провели невідкладний обшук за місцем проживання зловмисника, в ході якого вилучили 40 грамів так званих «солей», 20 грамів канабісу, а також ваги для зважування, фасувальні пакети та інші речові докази, що свідчать про причетність хлопця до збуту наркотиків. Усе вилучене слідчі направили на проведення відповідних експертиз.

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    Наркотики в пакунках із солодощами. У молодика вилучили «товару» на 200 тис. грн
    Наркотики в пакунках із солодощами. У молодика вилучили «товару» на 200 тис. грн
    Наркотики в пакунках із солодощами. У молодика вилучили «товару» на 200 тис. грн
    Наркотики в пакунках із солодощами. У молодика вилучили «товару» на 200 тис. грн

    За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Поліцейські готують правопорушнику повідомлення про підозру у скоєнні даного злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

    «Також ми встановили, що хлопець ймовірно є співорганізатором одного із інтернет-магазинів, який займається збутом наркотичних речовин на території міста Києва та Київської області. В ході досудового розслідування ми встановлюємо канал постачання заборонених речовин та інших причетних осіб до цього злочину», – додала слідча.

    Теги: Національна поліція України обшук Київ кримінал наркотики розслідування
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    Наркотики в пакунках із солодощами. У молодика вилучили «товару» на 200 тис. грн