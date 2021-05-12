  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Поліція затримала киянина, який збував особливо небезпечні наркотики (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час обшуків правоохоронці вилучили&nbsp;електронні ваги і зіп-пакети із наркотичними речовинами&nbsp;&nbsp; - Поліція затримала киянина, який збував особливо небезпечні наркотики (фото, відео)
    Під час обшуків правоохоронці вилучили електронні ваги і зіп-пакети із наркотичними речовинами  
    Фото: Нацполіція

    Молодику загрожує до десяти років позбавлення волі

    У результаті реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку встановили, що на Оболонському проспекті місцевий мешканець причетний до збуту наркотичних та психотропних речовин. Поліцейські провели санкціонований обшук у помешканні 32-річного киянина. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Правоохоронці виявили та вилучили електронні ваги, 18 зіп-пакетів із психотропною речовиною амфетамін, а також 9 зіп-пакетів, пластиковий контейнер із речовиною зеленого кольору рослинного походження, попередньо – канабісом. Згідно з результатами експертного дослідження, вилучене є особливо небезпечними наркотичними засобами, обіг яких заборонено», – повідомив начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Сергій Бондар.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Поліція затримала киянина, який збував особливо небезпечні наркотики (фото, відео)
    Поліція затримала киянина, який збував особливо небезпечні наркотики (фото, відео)
    Поліція затримала киянина, який збував особливо небезпечні наркотики (фото, відео)

    Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури №5 фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України обшук Київ кримінал наркотики кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies