Поліція затримала киянина, який збував особливо небезпечні наркотики (фото, відео)

Під час обшуків правоохоронці вилучили електронні ваги і зіп-пакети із наркотичними речовинами

Молодику загрожує до десяти років позбавлення волі

У результаті реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку встановили, що на Оболонському проспекті місцевий мешканець причетний до збуту наркотичних та психотропних речовин. Поліцейські провели санкціонований обшук у помешканні 32-річного киянина. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Правоохоронці виявили та вилучили електронні ваги, 18 зіп-пакетів із психотропною речовиною амфетамін, а також 9 зіп-пакетів, пластиковий контейнер із речовиною зеленого кольору рослинного походження, попередньо – канабісом. Згідно з результатами експертного дослідження, вилучене є особливо небезпечними наркотичними засобами, обіг яких заборонено», – повідомив начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Сергій Бондар.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури №5 фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.