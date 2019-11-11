Оприлюднено запис погроз заступника голови Офісу президента захиснику Протасового яру



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Громада Протасового яру сформувала Ініціативну групу «Захистимо Протасів яр» Фото: LB.ua

Через погрози представник громади Протасового яру змушений переховуватися

9 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський пообіцяв втрутитись в ситуацію з незаконним будівництвом і вирубкою лісу у Протасовому яру.

Також Зеленський пообіцяв втрутитись в ситуацію з погрозами бенефіціара компанії-забудовника Геннадія Корбана і заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова на адресу представника громади Протасового яру Романа Ратушного.

Проте, жодної спроби з боку Офісу президента з того часу не було. Навіть після того, як громада Протасового яру автовелопробігом добралась до Офісу президента та передала звернення. Однак жодних наслідків це не мало.

Станом на 11 листопада, Ратушний переховується вже більше місяця.

На своїй сторінці у Facebook громада Протасового яру публікує аудіозапис, на якому Смирнов погрожує Ратушному.

Нагадаємо, 1 травня 2019 року дніпровська компанія-забудовник ТОВ «Дайтона Груп» встановила паркан у Протасовому яру і оголосила місцевій громаді про плани будувати на схилі три 40-поверхівки (ЖК Турбійон). Протасів яр - це 30 гектарів лісу в центрі Києва, які входять в зону охоронюваного ландшафту. Термін оренди землі, за рішенням Київради сплинув в 2018 році. Громада відмовилась погоджуватись із крадіжкою землі і руйнуванням схилу за допомогою кримінальних схем і почала боротьбу за збереження лісу і надання Протасовому яру статусу регіонального заказника, аби попередити майбутні спроби забудови.

4 травня громадою Протасового яру було сформовано Ініціативну групу «Захистимо Протасів яр». Близько тисячі місцевих жителів підтримали ініціативу і обрали своїм представником 22-річного місцевого мешканця Романа Ратушного.

Громадою були ініційовано порушення кримінальних проваджень, подання судових позовів до забудовника та встановлено пов'язаних з будівництвом осіб.

Бенефіціарами компанії-забудовника ТОВ «Дайтона Груп» виявились дніпровські бізнесмени Геннадій Корбан та Олег Левін. Це, зокрема, підтвердив номінальний директор компанії Дмитро Паланчук.

9 травня Зеленський, в присутності Андрія Богдана (екс-адвоката Корбана), пообіцяв втрутитись в ситуацію з незаконним будівництвом.

Громада при цьому домоглась зупинки будівельних робіт - були видані відповідні приписи контролюючих органів.

14 серпня 2019 року відбулося засідання Шостого апеляційного адмінсуду Києва, суд задовольнив апеляційну скаргу і поновив дію припису Держархбудінспекції про заборону будівельних робіт у Протасовому яру для ТОВ «Дайтона Груп». Після цього представник Левіна та Корбана Андрій Смирнов зустрівся з представником громади Протасового яру Романом Ратушним.

Представник громади ішов на зустріч з метою донести позиції громади Протасового яру та запропонувати відмовитись від планів забудови.

На зустрічі Смирнов почав чи то погрожувати Ратушному з метою примусити його до «компромісу», чи то «добросовісно попереджати» Романа про відомі йому як адвокату методи вирішення питань своїми клієнтами.

За два тижні, 28 серпня, Геннадій Корбан публічно погрожував Роману Ратушному у соцмережі Фейсбук. Зокрема, викраденням, яким раніше погрожував і його представник Андрій Смирнов.

В своїх погрозах Геннадій Корбан згадував Рудика. Це - Сергій Рудик, колишній голова Держагентства земельних ресурсів. У 2014 році Сергія Рудика, викрали та тримали в підвалі Дніпропетровської ОДА. Згідно матеріалів слідства, допитував викраденого Рудика особисто Геннадій Корбан у присутності 15-ти озброєних людей.

10 вересня президент призначив Андрія Смирнова заступником голови свого Офісу.

15 вересня на координатора громади Протасового яру Юлію Кононенко було скоєно напад. У неї діагностували струс мозку, поліція відмовилась затримувати нападника.

В кінці вересня Ратушному надійшла інформація з різних джерел про те, що його невдовзі мають викрасти і вбити. Також за будинком Ратушного зафіксували спостереження.

Станом на 11 листопада Ратушний переховується вже більше місяця.

У своєму зверненні до президента Роман просить зустрітись з ним, оскільки переконаний, що в голови і заступника голови Офісу президента очевидний конфлікт інтересів в питанні Протасового яру.

Громада Протасового яру звертається до Володимира Зеленського з проханням виконати свої обіцянки зупинити незаконне будівництво у Протасовому яру і захистити життя Ратушного від пов'язаних з його Офісом «бізнесменів».