Столичні активісти знову протестували проти забудови Протасового Яру



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Десятки людей встановили імпровізований паркан, який перекривав по одній смузі дороги

На місці забудови у Протасовому яру в Києві влаштували чергову акцію протесту, її учасники частково перекрили проїжджу частину.

Десятки людей встановили імпровізований паркан, який перекривав по одній смузі дороги — проїжджа частина заблокована була не повністю, але рух транспорту тут ускладнений.

Учасники акції роздавали водіям листівки з поясненням своїх дій: у них йдеться, що в разі появи в Протасовому яру багатоповерхівок, тут з’явиться ще більше машин, і затори будуть більшими, ніж той, який влаштували протестувальники.

У Києві знову протестують проти забудови Протасового Яру — активісти частково заблокували дорогу імпровізованим «парканом» pic.twitter.com/i6PDB1BveI — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 липня 2019 р.

Нагадаємо, акції протесту проти забудови Протасового яру відбуваються від початку травня, їхні учасники вимагають скасувати плани щодо будівництва багатоповерхівок.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до забудовника Протасового Яру, аби той призупинив будівництво.

До слова, 20 червня, незважаючи на протести громадськості, забудовник знов почав знищувати зелені насадження на Протасовому Яру.

Джерело: Громадське