Суд дозволив забудовнику Протасового яру збільшити висоту будівель до 100 м



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Забудова території у Протасовому яру викликала масові протести

Згідно з рішенням суду, проектну документацію не потрібно узгоджувати відповідно до висновків історико-містобудівного обґрунтування

Окружний адмінсуд Києва зобов’язав Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації внести зміни до містобудівних умов та обмежень для проектування 32-поверхового ЖК Tourbillon у Протасовому яру, збільшивши гранично допустиму висоту об’єкта з 73,5 м до 100 м. Про це свідчить рішення судді ОАСК Володимира Келеберди від 7 жовтня.

Крім того, суд зобов’язав Департамент виключити з містобудівних умов речення і абзац, де вказано, що ділянка потрапляє в зону охоронюваного ландшафту і проектну документацію потрібно узгоджувати відповідно до висновків історико-містобудівного обґрунтування.

Суд вважає, що Департамент містобудування безпідставно обмежив висоту забудови на рівні 73,5 м відповідно до ДБН В.2.2-15-2005. Тоді як, на думку суду, потрібно було використовувати ДБН В.2.2-24:2009, норми якого поширюються на проектування нових висотних житлових і громадських будинків з умовною висотою від 73,5 м до 100 м включно.

Суд дійшов висновків, що ділянка, на якій планується будівництво ЖК Tourbillon, не входить до зони охоронюваного ландшафту, і не побачив підстав для застосування положень розпорядження КМДА від 17.05.2002 щодо заповідника «Стародавній Київ».

Також суд зазначив про відсутність затверджених меж історичного ареалу міста Києва, що підтверджується постановою Верховного Суду від 27.02.2019. Крім того, у зв’язку із втратою чинності з 1 січня цього року наказу Мінкульту, яким затверджено методичні рекомендації по розробці історико-містобудівних обґрунтувань, наразі в Україні відсутній механізм розроблення, погодження та затвердження ІМО. А це унеможливлює виконання вимог МУО про отримання висновків ІМО.

Нагадаємо, у 2012 році Київрада передала в оренду ТОВ «Бора» ділянку площею 2,78 га по вул. М. Амосова у Солом’янському районі Києва під будівництво житлово-офісно-торговельного комплексу.

5 травня 2018 року ТОВ «Бора» отримало містобудівні умови та обмеження для проектування цього комплексу, у яких вказувалася максимальна висота на рівні 73,5 м, а також зазначалися обмеження по забудові з огляду на те, що ділянка знаходиться в Центральному історичному ареалі столиці і в зоні охоронюваного ландшафту.

У червні 2018 року ТОВ «Бора» передало ділянку в суборенду ТОВ «Дайтона Груп», яке у березні цього року отримало дозвіл на будівництво. У травні ДАБІ зупинив підготовчі і будівельні роботи. Однак у вересні ОАСК скасував цей припис ДАБІ.

Забудова території у Протасовому яру викликала масові протести. У червні цього року кияни оголосили безстрокову акцію проти забудови і домагаються надання 30 гектарам Протасового яру статусу об’єкта природно-заповідного фонду. У цьому році забудовник розпочав вирубку дерев на території, встановивши бетонний паркан.

Засновниками «Дайтона Груп» є ТОВ «Алюр Девелопмент» і ТОВ «Будінвест-Капітал». Власниками «Алюр Девелопмент» значаться Анатолій Бродський, Андрій Орлов, Дмитро Паланчук і Антон Труш, а «Будінвест-Капітал» – Віктор Угрин та Володимир Ясько.

Володимир Ясько є директором і засновником ряду підприємств керівника Дніпропетровської організації партії «Укроп» Геннадія Корбана і його сім’ї. Зокрема, Корбан і Ясько є засновниками ТОВ «Перша корпоративна група», Корбан є засновником, а Ясько директором ТОВ «Інтенсив Ресурс».

Крім того, підписантом ТОВ «Дайтона Груп» є Наталія Новикова. Вона також є керівником Житлово-будівельного кооперативу «Джерело» (Київська обл.), співзасновником якого, за даними YouControl, був Геннадій Корбан.

Як повідомлялось, Касаційний адміністративний суд Верховного Суду ухвалив, що будь-яке будівництво в історичній частині Києва без дозволу Міністерства культури є незаконним.

Джерело: Наші гроші