  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд дозволив забудовнику Протасового яру збільшити висоту будівель до 100 м

    • Розсилка
    Забудова території у Протасовому яру викликала масові протести - Суд дозволив забудовнику Протасового яру збільшити висоту будівель до 100 м
    Забудова території у Протасовому яру викликала масові протести

    Згідно з рішенням суду, проектну документацію не потрібно узгоджувати відповідно до висновків історико-містобудівного обґрунтування

    Окружний адмінсуд Києва зобов’язав Департамент містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації внести зміни до містобудівних умов та обмежень для проектування 32-поверхового ЖК Tourbillon у Протасовому яру, збільшивши гранично допустиму висоту об’єкта з 73,5 м до 100 м. Про це свідчить рішення судді ОАСК Володимира Келеберди від 7 жовтня.

    Крім того, суд зобов’язав Департамент виключити з містобудівних умов речення і абзац, де вказано, що ділянка потрапляє в зону охоронюваного ландшафту і проектну документацію потрібно узгоджувати відповідно до висновків історико-містобудівного обґрунтування.

    Суд вважає, що Департамент містобудування безпідставно обмежив висоту забудови на рівні 73,5 м відповідно до ДБН В.2.2-15-2005. Тоді як, на думку суду, потрібно було використовувати ДБН В.2.2-24:2009, норми якого поширюються на проектування нових висотних житлових і громадських будинків з умовною висотою від 73,5 м до 100 м включно.

    16_37

    17_37

    Суд дійшов висновків, що ділянка, на якій планується будівництво ЖК Tourbillon, не входить до зони охоронюваного ландшафту, і не побачив підстав для застосування положень розпорядження КМДА від 17.05.2002 щодо заповідника «Стародавній Київ».

    15_52

    Також суд зазначив про відсутність затверджених меж історичного ареалу міста Києва, що підтверджується постановою Верховного Суду від 27.02.2019. Крім того, у зв’язку із втратою чинності з 1 січня цього року наказу Мінкульту, яким затверджено методичні рекомендації по розробці історико-містобудівних обґрунтувань, наразі в Україні відсутній механізм розроблення, погодження та затвердження ІМО. А це унеможливлює виконання вимог МУО про отримання висновків ІМО.

    Нагадаємо, у 2012 році Київрада передала в оренду ТОВ «Бора» ділянку площею 2,78 га по вул. М. Амосова у Солом’янському районі Києва під будівництво житлово-офісно-торговельного комплексу.

    5 травня 2018 року ТОВ «Бора» отримало містобудівні умови та обмеження для проектування цього комплексу, у яких вказувалася максимальна висота на рівні 73,5 м, а також зазначалися обмеження по забудові з огляду на те, що ділянка знаходиться в Центральному історичному ареалі столиці і в зоні охоронюваного ландшафту.

    У червні 2018 року ТОВ «Бора» передало ділянку в суборенду ТОВ «Дайтона Груп», яке у березні цього року отримало дозвіл на будівництво. У травні ДАБІ зупинив підготовчі і будівельні роботи. Однак у вересні ОАСК скасував цей припис ДАБІ.

    Забудова території у Протасовому яру викликала масові протести. У червні цього року кияни оголосили безстрокову акцію проти забудови і домагаються надання 30 гектарам Протасового яру статусу об’єкта природно-заповідного фонду. У цьому році забудовник розпочав вирубку дерев на території, встановивши бетонний паркан.

    Засновниками «Дайтона Груп» є ТОВ «Алюр Девелопмент» і ТОВ «Будінвест-Капітал». Власниками «Алюр Девелопмент» значаться Анатолій Бродський, Андрій Орлов, Дмитро Паланчук і Антон Труш, а «Будінвест-Капітал» – Віктор Угрин та Володимир Ясько.

    Володимир Ясько є директором і засновником ряду підприємств керівника Дніпропетровської організації партії «Укроп» Геннадія Корбана і його сім’ї. Зокрема, Корбан і Ясько є засновниками ТОВ «Перша корпоративна група», Корбан є засновником, а Ясько директором ТОВ «Інтенсив Ресурс».

    Крім того, підписантом ТОВ «Дайтона Груп» є Наталія Новикова. Вона також є керівником Житлово-будівельного кооперативу «Джерело» (Київська обл.), співзасновником якого, за даними YouControl, був Геннадій Корбан.

    Як повідомлялось, Касаційний адміністративний суд Верховного Суду ухвалив, що будь-яке будівництво в історичній частині Києва без дозволу Міністерства культури є незаконним.

    Джерело: Наші гроші

    Читайте також
    Київ суд будівництво Геннадій Корбан КМДА будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ