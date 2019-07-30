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    Окружний адмінсуд дозволив забудовнику Протасового Яру не демонтувати паркан

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    Активісти повалили огорожу на будівництві в Протасовому Яру - Окружний адмінсуд дозволив забудовнику Протасового Яру не демонтувати паркан
    Активісти повалили огорожу на будівництві в Протасовому Яру

    Департаменту міського благоустрою КМДА вимагає від забудовника привести територію у попередній стан

    Суд зупинив дію рішення Департаменту міського благоустрою Київської міськдержадміністрації від 1 липня, яким анульовано контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою у зв’язку зі встановленням тимчасової огорожі на період виконання підготовчих робіт будівництва житлово-офісно-торговельного комплексу з готелем та паркінгом по вулиці Миколи Амосова у Солом’янському районі Києва. Про це свідчить ухвала про забезпечення позову, прийнята 23 липня суддею Окружного адмінсуду Києва Вікторією Аверковою.

    Ануляція картки зупинена до набрання законної сили судовим рішенням у даній справі – ТОВ «Дайтона Груп» подало до суду на Департамент міського благоустрою КМДА і вимагає визнати протиправним і скасувати рішення від 1 липня.

    «Дайтона Груп» заявила, що за цим рішенням має демонтувати і вивезти залізобетонні секції паркану, їх фундамент, тимчасові побутові вагончики і привести все у попередній стан. А це, за даними фірми, потребує значних витрат – 274 тис. грн.

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    Суд дійшов висновку, що невжиття заходів забезпечення позову дійсно може призвести до безповоротної втрати (пошкодження) майна фірми, необхідності залучення додаткових витрат, а також неможливості належного виконання зобов’язань перед ТОВ «Бора».

    При цьому суд додав, що забезпечення позову у даній справі не зумовлює фактичного вирішення спору по суті, а спрямоване на збереження існуючого становища ТОВ «Дайтона Груп» до остаточного вирішення цієї справи.

    Нагадаємо, у 2007 році Київрада передала в оренду ТОВ «Бора» ділянку площею 2,79 га по вул. М. Амосова для будівництва житлового комплексу.

    У травні 2018 року «Бора» отримала містобудівні умови та обмеження на забудову ділянки.

    У червні 2018 року ТОВ «Бора» передала ділянку в суборенду ТОВ «Дайтона Груп». У той же період Департамент міського благоустрою КМДА видав контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою у зв’язку із встановленням тимчасової огорожі на період виконання підготовчих робіт на строк до 2 липня 2019 року.

    У березні цього року ДАБІ України видала ТОВ «Дайтона Груп» дозвіл на виконання будівельних робіт.

    У червні фірма звернулася до Департаменту за продовженням дії контрольної картки до 2 липня 2020 року. Фірма заявляє, що 27 червня отримала відповідне погодження. Однак, 1 липня Департамент повідомив про ануляцію контрольної картки з вимогою привести територію у попередній стан.

    Як відомо, з червня цього року триває безстрокова акція проти забудови ділянки 2,79 га по вул. М.Амосова у Протасовому Яру. У цьому році забудовник розпочав вирубку дерев на території, встановивши бетонний паркан. До слова
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