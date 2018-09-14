Організатору групи з продажу фейкових квитків на Imagine Dragons оголосили про підозру



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Група ошукала покупців загалом на понад 3 мільйони гривень

Кіберполіція оголосила про підозру організатору групи зі створення сайтів для продажу фейкових квитків на концерт гурту Imagine Dragons у Києві.

Про це повідомила прес-служба Департаменту кіберполіції.

Організатором групи був 37-річний одесит. Він підбирав осіб, які просували сайт, щоденно знімав кошти з підставних рахунків, оплачував послуги хостингу сайту та реєстрації доменних імен.

Кіберполіція встановила, що група почала продаж квитків у квітні 2018. Також сайти активно просували у соцмережах та пошукових сервісах.

Для оплати група використовувала заздалегідь реєстровані рахунки на підставних осіб.

Про фейковість своїх квитків відвідувачі виступу Imagine Dragons дізналися вже на самому концерті.

У організатора вилучили сім-карти, комп'ютери, смартфони та банківські карти.

Продавали квитки на сайті e-ticket.in.ua.

Нині встановили близько 2 тисяч громадян, які купили фейкові квитки. Група ошукала покупців загалом на понад 3 мільйони гривень.

Члени цієї ж групи продавали фейкові квитки на Чемпіонат світу з футболу 2018 на сторінках final2018.kiev.ua та finalrussia2018.com.

Нагадаємо, відома американська група Imagine Dragons 31 серпня вперше виступала в столиці України. НСК «Олімпійський» був забитий вщент шанувальниками, втім не всі фанати змогли потрапити на концерт знаменитого гурту. Багатьом людям відмовили на вході. Причиною стали підроблені квитки, які шанувальники групи напередодні придбали на сайті E-ticket (e-ticket.in.ua). Кількість потерпілих понад 1500 осіб.

Згодом поліція відкрила справу за фактом продажу фальшивих квитків на концерт Imagine Dragons.