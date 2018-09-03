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    Поліція відкрила справу за фактом продажу фальшивих квитків на концерт Imagine Dragons

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    Поліція відкрила справу за фактом продажу фальшивих квитків на концерт Imagine Dragons

    Через фальшиві квитки на концерт не змогли потрапити понад 1500 осіб

    Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом продажу фальшивих квитків глядачам на концерт американської рок-групи Imаgine Dragons. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

    «Відкрито кримінальне провадження за статтею «шахрайство». До розслідування долучено фахівців із Департаменту кіберполіції», — сказали у поліції.

    Нагадаємо, відома американська група Imagine Dragons 31 серпня вперше виступала в столиці України. НСК «Олімпійський» був забитий вщент шанувальниками, втім не всі фанати змогли потрапити на концерт знаменитого гурту. Багатьом людям відмовили на вході. Причиною стали підроблені квитки, які шанувальники групи напередодні придбали на сайті E-ticket (e-ticket.in.ua). Кількість потерпілих понад 1500 осіб.

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