Парковки у Києві пускають з молотка



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З початку квітня на електронних торгах реалізовано право експлуатації двох паркувальних майданчиків

Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» продовжує застосування процедури електронних торгів для передачі паркувальних майданчиків в експлуатацію суб’єктам господарювання. Про це повідомили у комунальному підприємстві.

З початку квітня реалізовано право експлуатації та облаштування майданчика на вул. Саксаганського, 115-А. Ціна одного машино-місця визначена на рівні 23,5 грн.

На вул. Лінійній, 15-17 вартість одного місця для авто під час аукціону досягла 11,62 грн.

На сьогодні очікується підписання протоколу за результатами торгів щодо майданчика на вул. Порика, 20.

Триває прийом пропозицій щодо парковки на просп. Науки, 49 (285 місць). Дата проведення аукціону: 18.04.2019.

Як повідомлялося, з липня цього року на нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машино-місць з електрозарядками. Відповідні зміни до державних будівельних норм вступають у силу з 1 липня 2019 року.

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