Парковка у дворах. Хаос, від якого страждають усі кияни

На відміну від парковки на Хрещатику, парковка у дворах - це проблема ста відсотків киян

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Без чего уже в Киеве просто невозможно жить нормально – это без наведения порядка с парковкой во дворах киевских многоквартирных домов. От дворового парковочного хаоса страдают все: и водители, и безлошадные жильцы, и работники коммунальных служб. Страдают ежедневно.

Мы выходим из подъезда и тут же упираемся в припаркованные машины. Хорошо, если удается пролезть между авто не запачкав куртку. Молодые мамы с колясками ищут между машинами щель на ширину коляски, даже не обращая внимания на лужи под ногами. Автомобильные выхлопы во дворах под окнами? Шум клаксонов и урчание двигателей? О чем вы… нам бы просто полметра для прохода оставили – и за то, спасибо. Водители мусоровозов и «скорых» должны постоянно поддерживать навыки филигранного вождения, чтобы лавировать в лабиринте повсюду припаркованных авто.

Но я ни в коем случае не виню водителей, которые норовят на своих авто чуть ли не в квартиру к себе въехать. Не стану их называть «козлами», «мразью» и прочими обидными словами. Они – это мы. Они тоже ежедневно мучаются в поисках места для парковки поближе к дому. Тоже волнуются, не опустит ли им кто кирпич на стекло за некрасивую парковку. Не начнет ли быковать сосед, мол, мое место занял. Не раскрасят ли «активисты» авто из баллончика за парковку в грязи, считающейся газоном…

Водители, как и пешеходы, и все мы, – не виновники этой проблемы. Они тоже жертвы. Жертвы отсутствия правил. Они бы ставили машины по правилам, но правил нет. Им предлагается руководствоваться моралью и принципами удобства других. Но мораль не работает, когда машин много, а паркомест мало. Удобства других меркнут перед собственным желанием поставить машину поближе к подъезду. И даже если кто-то решит проявить сознательность, то наверняка найдется сосед, который эту сознательность не проявит, и путь пешеходам перегородит.

Решение проблемы здесь одно – во всех без исключения дворах Киева надо обозначить правила парковки. Разметкой, знаками и ограждающими столбиками. Там, где нельзя – указать это. Где можно – нанести разметку конкретных паркомест. Да, места для машин при таком подходе хватит не всем. Поэтому надо эти места персонализировать только для резидентов конкретного подъезда или дома. Эффективно делать их платными. Тогда отсеются те, кто редко ездит и только место занимает у дома. (А таких на придомовых парковках немало.) Можно ограничивать на них время парковки. Можно выделять одно паркоместо на этаж, а люди будут парковаться по очереди… Способов много, главное, чтобы они были одинаковы для всех и справедливы. И чтобы полиция вовремя и беспрекословно реагировала на сигналы граждан о нарушении правил парковки у дома.

Так сделано в большинстве европейских городов. Везде, где машин больше, чем мест для парковки. Я удивлен, почему городские власти не видят этой проблемы и ее не решают. Ведь в отличие от парковки на Крещатике, парковка во дворах – это проблема ста процентов киевлян.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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