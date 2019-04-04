Нові правила будівництва парковок: мінімум 5% місць з електрозарядками



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За минулий рік у світі було куплено близько 2,1 млн нових електрокарів

До 2030 року в Україні всі парковки планують облаштувати електрозарядками

З липня цього року на нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машино-місць з електрозарядками. Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону.

Відповідні зміни до державних будівельних норм вступають у силу з 1 липня 2019 року.

«За минулий рік у світі було куплено близько 2,1 млн нових електрокарів. Для прикладу, у Норвегії – лідерів серед країн Європи, було продано 73 тисячі електромобілів, тобто кожне друге придбане авто було електричним. Думаю, що вже в найближчі 5-10 років весь світ повністю перейде на електрокари. Так, це не відбудеться одномоментно, тому потрібно готуватися до цього вже зараз», – повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Очікується, що до 2030 року усі 100% машино-місця на стоянках в Україні будуть оснащені електрозарядками. Ці зміни пов’язані з великою популярністю електрокарів, яка очікується в найближчі роки.

Так, за даними аналітиків німецького Центру управління автомобільним бізнесом, стрімке зростання кількості електрокарів прогнозується вже у 2020 році, оскільки саме тоді автовиробники запланували вихід на ринок багатьох нових моделей електромобілів.

Нещодавно стало відомо, що у Норвегії таксисти на електрокарах першими в світі зможуть заряджати автомобілі без дротів. Тоді, як у Києві з’являться багаторівневі механізовані паркінги