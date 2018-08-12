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    Пасажирка пробила головою лобове скло автівки, яка врізалася у стовп у Києві

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    Пасажирка пробила головою лобове скло автівки, яка врізалася у стовп у Києві
    Пасажирка пробила головою лобове скло автівки, яка врізалася у стовп у Києві
    Пасажирка пробила головою лобове скло автівки, яка врізалася у стовп у Києві
    Пасажирка пробила головою лобове скло автівки, яка врізалася у стовп у Києві
    Пасажирка пробила головою лобове скло автівки, яка врізалася у стовп у Києві
    Фото: kiev.informator.ua
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    Автомобіль заїхав на бордюр, а потім протаранив стовп

    У неділю, 12 серпня, на вулиці Героїв Космосу сталася аварія за участю автомобіля Lanos. Пасажирку госпіталізували з травмою голови. ДТП сталася близько 6:00.

    За попередніми даними, водій автомобіля Lanos рухаючись по вулиці Героїв Космосу, не впорався з керуванням, від чого машину занесло. Автомобіль заїхав на бордюр, а потім врізався в ліхтарний стовп.

    В результаті аварії постраждала пасажирка Lanos. Жінка головою розбила лобове скло машини. Її госпіталізували з травмою голови. На місці працювали два екіпажі патрульної поліції і «швидка». Деталі події встановить слідство.

    Нагадаємо, у Києві у ніч на 11 серпня водій автомобіля Lexus збив на пішохідному переході пішохода і не зупиняюсь, втік з місця пригоди.

    У суботу, 11 серпня, в Києві автомобіль на смерть збив чоловіка. За словами очевидців, пішохід перебігав дорогу «на червоний».

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