Перебігав на червоний: у столиці автівка на смерть збила пішохода
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Розсилка
З місця аварії водій зник
У суботу, 11 серпня, в Києві автомобіль на смерть збив чоловіка. Трагедія трапилася за адресою вулиця Академіка Заболотного, 138, навпроти кафе «Будьмо».
Аварія сталася близько 21:20.
За словами очевидців, пішохід перебігав дорогу «на червоний». Його збив автомобіль білого кольору, який їхав на великій швидкості. За попередньою інформацією, марка машини Audi A6. З місця аварії водій зник. Але залишив автономери.
Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і помер до приїзду медиків. Йому було близько 30 років. При собі документів у померлого не було. На місці працює «швидка» і патрульна поліція. Винуватець аварії розшукується.
Нагадаємо, у Києві у ніч на 11 серпня водій автомобіля Lexus збив на пішохідному переході пішохода і не зупиняюсь, втік з місця пригоди.
Джерело: Інформатор