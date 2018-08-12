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    Перебігав на червоний: у столиці автівка на смерть збила пішохода

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    Швидка не місці інциденту - Перебігав на червоний: у столиці автівка на смерть збила пішохода
    Фото: kiev.informator.ua
    Швидка не місці інциденту

    З місця аварії водій зник

    У суботу, 11 серпня, в Києві автомобіль на смерть збив чоловіка. Трагедія трапилася за адресою вулиця Академіка Заболотного, 138, навпроти кафе «Будьмо».

    Аварія сталася близько 21:20.

    За словами очевидців, пішохід перебігав дорогу «на червоний». Його збив автомобіль білого кольору, який їхав на великій швидкості. За попередньою інформацією, марка машини Audi A6. З місця аварії водій зник. Але залишив автономери.

    Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і помер до приїзду медиків. Йому було близько 30 років. При собі документів у померлого не було. На місці працює «швидка» і патрульна поліція. Винуватець аварії розшукується.

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    Перебігав на червоний: у столиці автівка на смерть збила пішохода
    Перебігав на червоний: у столиці автівка на смерть збила пішохода
    Перебігав на червоний: у столиці автівка на смерть збила пішохода
    Фото: kiev.informator.ua

    Нагадаємо, у Києві у ніч на 11 серпня водій автомобіля Lexus збив на пішохідному переході пішохода і не зупиняюсь, втік з місця пригоди.

    Джерело: Інформатор

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