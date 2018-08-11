Lexus у Києві збив пішохода на перехресті і навіть не зупинився (відео)



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Пішохід був госпіталізований у важкому стані

У Києві у ніч на 11 серпня водій автомобіля Lexus збив на пішохідному переході пішохода і не зупиняюсь, втік з місця пригоди. Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua.

За його даними, аварія сталася на Дніпровській набережній.

«Чорний Lexus 570, попередньо 2010 року випуску. Сьогодні вночі збив хлопця навпроти ТЦ «Аркадія», - йдеться у повідомленні.

Пішохід був госпіталізований у важкому стані. За словами очевидців, хлопець підлетів на метра півтора вгору, впав на асфальт. Водій зник з місця аварії. З явних ознак у авто немає лівого дзеркала і шматка бампера.

Як уточнює паблік «Київ оперативний», пішохід після аварії був без свідомості, перехожа дівчинка привела його до тями. Через 15 хвилин приїхала карета «швидкої допомоги» і госпіталізувала потерпілого.

Нагадаємо, у Рівному Андрій Бузинарський скоїв ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Це підтвердило освідування. При цьому сам Бузинарський під запис на відео зізнався, що заходиться у стані як алкогольного, так і наркотичного сп’яніння.

У Бузинарського вилучили посвідчення водія. При цьому у нього не було при собі техпаспорта на автомобіль, а самого його вже вчетверте оформляють по статті 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).