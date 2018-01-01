Перед посольством РФ у Києві з’явився банер до дня народження Сущенка

8 лютого український журналіст проведе у застінках московського СІЗО «Лефортово» вже другий день народження

Родина та друзі незаконно заарештованого в Москві журналіста Романа Сущенка розмістили у Києві вітальний банер до його дня народження, який буде 8 лютого. Про це повідомила донька журналіста Юлія Сущенко. «Банер з зображенням батька знаходиться напроти російського посольства в Києві. Це є своєрідним нагадування уряду Росії про те, що ми не



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Вітальний банер до дня народження Сущенка

8 лютого український журналіст проведе у застінках московського СІЗО «Лефортово» вже другий день народження

Родина та друзі незаконно заарештованого в Москві журналіста Романа Сущенка розмістили у Києві вітальний банер до його дня народження, який буде 8 лютого.

Про це повідомила донька журналіста Юлія Сущенко.

«Банер з зображенням батька знаходиться напроти російського посольства в Києві. Це є своєрідним нагадування уряду Росії про те, що ми не здамося у боротьбі за визволення нашого Романа Сущенка», - зазначила вона.

За її словами, це вже другий день народження, який український журналіст проведе у застінках московського СІЗО «Лефортово».

Вона наголосила, що всі небайдужі також можуть привітати українця, написавши йому листівку або листа або ж долучитися до вітального флешмобу у соцмережах 8 лютого.

Як повідомлялося, 24 січня Московський міський суд продовжив арешт Сущенка до 30 березня 2018 року.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах,серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

Джерело: Укрінформ