Перед посольством РФ у Києві з’явився банер до дня народження Сущенка
- Сьогодні, 02:21
-
Розсилка
8 лютого український журналіст проведе у застінках московського СІЗО «Лефортово» вже другий день народження
Родина та друзі незаконно заарештованого в Москві журналіста Романа Сущенка розмістили у Києві вітальний банер до його дня народження, який буде 8 лютого.
Про це повідомила донька журналіста Юлія Сущенко.
«Банер з зображенням батька знаходиться напроти російського посольства в Києві. Це є своєрідним нагадування уряду Росії про те, що ми не здамося у боротьбі за визволення нашого Романа Сущенка», - зазначила вона.
За її словами, це вже другий день народження, який український журналіст проведе у застінках московського СІЗО «Лефортово».
Вона наголосила, що всі небайдужі також можуть привітати українця, написавши йому листівку або листа або ж долучитися до вітального флешмобу у соцмережах 8 лютого.
Як повідомлялося, 24 січня Московський міський суд продовжив арешт Сущенка до 30 березня 2018 року.
20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.
Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.
Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах,серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.
Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.
Джерело: Укрінформ