Україна боротиметься за звільнення Сущенка та Сенцов з полону РФ - президент

Порошенко нагадав, що українські заручники залишаються і в країні-агресорі - Росії

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення також українців, які перебувають у російських тюрмах, серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян. Про це він заявив, виступаючи після прильоту зі звільненими з полону ОРДЛО українцями з Донбасу на летовищі у Харкові. «Українські



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Олег Сенцов

Порошенко нагадав, що українські заручники залишаються і в країні-агресорі - Росії

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення також українців, які перебувають у російських тюрмах, серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

Про це він заявив, виступаючи після прильоту зі звільненими з полону ОРДЛО українцями з Донбасу на летовищі у Харкові.

«Українські заручники залишаються і в країні-агресорі - Росії. І ми боротимемося за те, щоб і Сущенко, і Сенцов, і всі решта, хто перебуває в Росії й в окупованому нею Криму, якомога швидше були звільнені. І міжнародна солідарність, і наша рішучість є тому запорукою», - наголосив Порошенко.

Крім того, він також пообіцяв звільнити й решту українських полонених у «Д/ЛНР», а після звільнення Донбасі у місцях їх тримання створити «музей окупації».

Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20»

Джерело: Укрінформ