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    Україна боротиметься за звільнення Сущенка та Сенцов з полону РФ - президент

    Порошенко нагадав, що українські заручники залишаються і в країні-агресорі - Росії
    Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення також українців, які перебувають у російських тюрмах, серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян. Про це він заявив, виступаючи після прильоту зі звільненими з полону ОРДЛО українцями з Донбасу на летовищі у Харкові. «Українські
    • Сьогодні, 00:09
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    Олег Сенцов
    Олег Сенцов

    Порошенко нагадав, що українські заручники залишаються і в країні-агресорі - Росії

    Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення також українців, які перебувають у російських тюрмах, серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

    Про це він заявив, виступаючи після прильоту зі звільненими з полону ОРДЛО українцями з Донбасу на летовищі у Харкові.

    «Українські заручники залишаються і в країні-агресорі - Росії. І ми боротимемося за те, щоб і Сущенко, і Сенцов, і всі решта, хто перебуває в Росії й в окупованому нею Криму, якомога швидше були звільнені. І міжнародна солідарність, і наша рішучість є тому запорукою», - наголосив Порошенко.

    Крім того, він також пообіцяв звільнити й решту українських полонених у «Д/ЛНР», а після звільнення Донбасі у місцях їх тримання створити «музей окупації».

    Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

    За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

    Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

    Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

    Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

    Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20»

    Джерело: Укрінформ

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