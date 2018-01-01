Російський суд продовжив арешт Сущенка ще на два місяці

Захист журналіста Сущенка подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду щодо арешту

Московський міський суд продовжив арешт незаконно утримуваного в СІЗО «Лефортово» українського журналіста Романа Сущенка ще на два місяці. Про це повідомив у Твіттері адвокат журналіста Марк Фейгін. «Московський міський суд продовжив термін утримання під вартою Роману Сущенку до 30 березня 2018 року», - написав він.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Сущенко

Захист журналіста Сущенка подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду щодо арешту

Московський міський суд продовжив арешт незаконно утримуваного в СІЗО «Лефортово» українського журналіста Романа Сущенка ще на два місяці. Про це повідомив у Твіттері адвокат журналіста Марк Фейгін.

«Московський міський суд продовжив термін утримання під вартою Роману Сущенку до 30 березня 2018 року», - написав він.

Адвокат додав, що у четвер, 25 січня, буде подана апеляційна скарга.

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко до 30 марта 2018 года. Завтра будет подана апелляционная жалоба. — Mark Feygin (@FeyginMark) 24 січня 2018 р.

Нагадаємо, 27 листопада Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою Сущенка. 18 січня суд відхилив апеляцію на продовження арешту Сущенка, а також у черговий раз було відхилено клопотання про надання консулу України в Москві Геннадію Брескаленку статусу громадського захисника.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах,серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.