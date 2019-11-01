Перед судом постане слідчий київської поліції, що погорів на хабарі



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Слідчого затримали одразу після отримання ним хабара Фото: Прокуратура Києва

Поліцейському загрожує до 10 років позбавлення волі

Прокуратурою Києва направлено до суду обвинувальний акт стосовно слідчого Печерського управління поліції, який отримав неправомірну вигоду за повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«У вересні поточного року 21-річного правоохоронця затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч гривень за повернення вилученого в ході досудового розслідування мотоцикла та прийняття рішення про закриття кримінального провадження за фактом використання підроблених документів на вказаний транспортний засіб», - розповіли в прокуратурі.

На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено. Прокурором затверджено обвинувальний акт, який направлено до Печерського районного суду для розгляду по суті.

Поліцейському висунуто обвинувачення в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У разі визнання судом вини чоловіка, йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Як повідомлялося, правоохоронець вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі 35 тисяч гривень за повернення техпаспорта на мотоцикл, раніше вилученого в межах кримінального провадження щодо виготовлення та використання підробленого документу.