Чиновника затримали за хабар старшому детективу НАБУ



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Чиновник пропонував хабар за вирішення питання про закриття кримінального провадження Фото: НАБУ

На хабарі погорів директор одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області

Співробітники Національного антикорупційного бюро викрили та затримали директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, який запропонував та надав старшому детективу НАБУ неправомірну вигоду в сумі 100 тисяч доларів.

Про це 31 жовтня повідомляє пресслужба НАБУ.

«Неправомірна вигода пропонувалася за вирішення питання про закриття кримінального провадження, яке пов’язане із протиправним відчуженням значних обсягів необлікованого майна державного підприємства у вигляді деревини та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб’єктам господарювання», - говориться у повідомленні.

Чиновника затримано відповідно до ст.208 КПК України. Здійснюються невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Попередня правова кваліфікація – ч.3 ст.369 КК України.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали посадовця регіонального відділення Фонду державного майна по Харківській, Донецькій та Луганській областях, який вимагав гроші від директора підпорядкованого держпідприємства. Під час обшуків у чиновника вилучено понад 500 тисяч доларів.