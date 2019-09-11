Слідчого столичної поліції затримано на хабарі у 35 тис. грн (фото)



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Слідчого затримали одразу після отримання ним хабаря Фото: Прокуратура Києва

Правоохоронець вимагав та одержав хабар за повернення техпаспорта на мотоцикл

Співробітники прокуратури Києва спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань та поліцією викрили на хабарництві слідчого Печерського управління поліції ГУ НП в Києві.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Правоохоронець вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі 35 тисяч гривень за повернення техпаспорта на мотоцикл, раніше вилученого в межах кримінального провадження щодо виготовлення та використання підробленого документу.

Слідчого затримали одразу після отримання ним неправомірної вигоди. Предмет хабара вилучено в службовому кабінеті правоохоронця.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії.