Переплутав гальма і газ. Під Києвом водій на тротуарі збив людей (фото, відео)

Автомобіль вилетів на тротуар, де стояли люди

У результаті ДТП постраждали жінка та дитина

У неділю, 21 лютого, у с. Святопетрівське Києво-Святошинського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилась на вул. Центральній біля Будинку культури.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, водій Nissan хотів висадити пасажира на зупинці, але переплутав педаль гальма з газом.

Внаслідок цього автомобіль виїхав на зупинку, пошкодив огорожу та травмував двох людей: матір і дитину.

Потерпілим було надано медичну допомогу.

Згодом з’явилося відео моменту ДТП.

Як повідомлялося, у Броварах Київської області водій автомобіля збив дитину і втік з місця ДТП.

21 лютого неподалік від Деміївської площі в Києві водій «Мерседеса», порушивши правила дорожнього руху, на великій швидкості врізався в легковий автомобіль і відлетів на тротуар, де збив чоловіка та жінку, а також вдарився об світлофор