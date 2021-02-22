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    Переплутав гальма і газ. Під Києвом водій на тротуарі збив людей (фото, відео)

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    Автомобіль вилетів на тротуар, де стояли люди - Переплутав гальма і газ. Під Києвом водій на тротуарі збив людей (фото, відео)
    Автомобіль вилетів на тротуар, де стояли люди
    Фото: Київ оперативний

    У результаті ДТП постраждали жінка та дитина

    У неділю, 21 лютого, у с. Святопетрівське Києво-Святошинського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилась на вул. Центральній біля Будинку культури.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, водій Nissan хотів висадити пасажира на зупинці, але переплутав педаль гальма з газом.

    Внаслідок цього автомобіль виїхав на зупинку, пошкодив огорожу та травмував двох людей: матір і дитину.

    Потерпілим було надано медичну допомогу.

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    Переплутав гальма і газ. Під Києвом водій на тротуарі збив людей (фото, відео)
    Переплутав гальма і газ. Під Києвом водій на тротуарі збив людей (фото, відео)
    Переплутав гальма і газ. Під Києвом водій на тротуарі збив людей (фото, відео)
    Переплутав гальма і газ. Під Києвом водій на тротуарі збив людей (фото, відео)

    Згодом з’явилося відео моменту ДТП.

    Як повідомлялося, у Броварах Київської області водій автомобіля збив дитину і втік з місця ДТП.

    21 лютого неподалік від Деміївської площі в Києві водій «Мерседеса», порушивши правила дорожнього руху, на великій швидкості врізався в легковий автомобіль і відлетів на тротуар, де збив чоловіка та жінку, а також вдарився об світлофор

    Теги: ДТП водій Київщина автомобіль
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