Аварія на Деміївці: тікаючи від поліції, водій збив двох чоловік

За словами свідків, винуватець аварії міг бути у стані спʼяніння

Без жертв закінчилась дорожньо-транспортна пригода на проспекті Науки неподалік від Деміївської площі. Водій «мерседеса», порушивши правила дорожнього руху, на великій швидкості врізався в легковий автомобіль і відлетів на тротуар, де збив чоловіка та жінку, а також вдарився об світлофор. За свідченнями очевидців, у жінки зламано ногу.

«Поліція приїхала швидко. Виявляється, водій тікав від них, врізався в машину в якій їхала маленька дитина, та вилетів на тротуар де збив людей» – пише один з них.

Також автор допису припускає, що водій міг бути у стані наркотичного спʼяніння.

«Погано що в нас таких не садять. В нас садять активістів і музикантів. Мажори під кайфом в нас захищені законом», – зауважує він.

Раніше повідомлялося про те, що у Єгипті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса. Серед пасажирів були громадяни України, як мінімум, троє з них постраждали.