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    Аварія на Деміївці: тікаючи від поліції, водій збив двох чоловік

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    <p>Потерпілим було надано першу допомогу </p> - Аварія на Деміївці: тікаючи від поліції, водій збив двох чоловік

    Потерпілим було надано першу допомогу

    Фото: Facebook/Сергій Філімонов

    За словами свідків, винуватець аварії міг бути у стані спʼяніння

    Без жертв закінчилась дорожньо-транспортна пригода на проспекті Науки неподалік від Деміївської площі. Водій «мерседеса», порушивши правила дорожнього руху, на великій швидкості врізався в легковий автомобіль і відлетів на тротуар, де збив чоловіка та жінку, а також вдарився об світлофор. За свідченнями очевидців, у жінки зламано ногу.

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    Аварія на Деміївці: тікаючи від поліції, водій збив двох чоловік
    Аварія на Деміївці: тікаючи від поліції, водій збив двох чоловік
    Аварія на Деміївці: тікаючи від поліції, водій збив двох чоловік

    «Поліція приїхала швидко. Виявляється, водій тікав від них, врізався в машину в якій їхала маленька дитина, та вилетів на тротуар де збив людей» – пише один з них.

    Також автор допису припускає, що водій міг бути у стані наркотичного спʼяніння.

    «Погано що в нас таких не садять. В нас садять активістів і музикантів. Мажори під кайфом в нас захищені законом», – зауважує він.

    Раніше повідомлялося про те, що у Єгипті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса. Серед пасажирів були громадяни України, як мінімум, троє з них постраждали.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль аварія поліція
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