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    На Чернігівщині вантажівка впала з мосту в річку (фото)

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    Автомобіль пробив огородження мосту та впав у річку Десна - На Чернігівщині вантажівка впала з мосту в річку (фото)
    Автомобіль пробив огородження мосту та впав у річку Десна
    Фото: Національна поліція

    Наразі встановлюється, хто перебував в автомобілі під час аварії

    На Чернігівщині поліція встановлює обставин падіння вантажівки з мосту в річку Десна, повідомили в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

    У понеділок, 22 лютого, близько опівночі до правоохоронців надійшла інформація про те, що на 137 км дороги М-01 Київ–Чернігів–Нові Яриловичі в районі села Шестовиця вантажний автомобіль пробив огородження мосту та впав у річку Десна.

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    На Чернігівщині вантажівка впала з мосту в річку (фото)
    На Чернігівщині вантажівка впала з мосту в річку (фото)
    На Чернігівщині вантажівка впала з мосту в річку (фото)
    Фото: Національна поліція

    Згідно з інформацією, заявник розповів диспетчеру «102», що з кабіни вантажівки ніхто не вибрався.

    На місце події виїхали група реагування патрульної поліції, екіпаж Управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління Нацполіції в Чернігівській області. На місце події також направилися рятувальники та водолази. Оскільки вода в річці замерзла, а вантажне авто має велику вагу, ускладнюється процес витягування транспортного засобу.

    Слідчі відкрили провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху. Наразі встановлюється, хто перебував в автомобілі під час аварії.

    Нагадаємо, у Львові крадій, ховаючись від поліцейських, закопався у сніг під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.

    Теги: ДТП дороги Чернігівщина вантажівки автомобіль
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