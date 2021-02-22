Під Києвом водій збив дитину і втік із місця ДТП

Поліція розшукує водія та свідків ДТП

У Броварах Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала дитина. Автопригода трапилась 19 лютого близько 17:30 біля магазину «Мандарин», що у відносно новому будинку на бульв. Незалежності, 2-б.

За попередніми даними, водій автівки наїхав на хлопчика та зник з місця події. Дитина отримала тілесні ушкодження. Про в соцмережах розповіла мати постраждалого.

Як зазначила мама хлопчика, водій збив дитину, удар «прийшовся» на ногу. Водночас, на оприлюдненому матір’ю фото видно садна на обличчі. Жінка додала, що наразі хлопця обстежують, щоби встановити ступінь травм, пише «Трибуна-Бровари».

У хлопця садна на обличчі

Жінка, яка називається свідком події, вказує, що четверо хлопців каталися на пандусі біля входу до під’їзду. Ковзаючи, вони неодноразово виїздили на проїзну частину. Жінка зазначає, що під час ДТП водій устиг загальмувати. Але хлопець влетів обличчям у задню частину авто.

У Броварському районному управлінні поліції також надали інформацію про інцидент. Зі слів правоохоронців, наразі обставини ДТП встановлюють. За попередніми даними, водій автівки здійснив наїзд на дитину та зник з місця події. У результаті аварії постраждалий отримав тілесні ушкодження.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

В залежності від характеру травм і у випадку доведення вини водію загрожуватиме покарання: найменше – штраф від 340 грн, найбільше – позбавлення волі на термін до 8 років.

У Броварському районному управлінні поліції просять свідків події звернутися до правоохоронців за номером телефону 102.