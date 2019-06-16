Під Адміністрацією президента пройшла акція за цирк без тварин



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Організатором акції виступив рух UAnimals Фото: Цензор.нет

В акції були задіяні жонглери, міми, ходулісти і фокусники

Під Адміністрацією президента в неділю, 16 червня, відбулася акція проти експлуатації тварин у цирках.

Як повідомляє «Цензор.нет», її учасники намагалися привернути увагу до проблеми жорстокого поводження з тваринами під час дресури та неможливості дотримання санітарних норм їх утримання навіть у стаціонарних цирках.

ЗМІ зазначає, що у заході були задіяні жонглери, міми, ходулісти і фокусники.

Учасники акції принесли плакати з написами: «Сам танцюй в наморднику», «Цирку – людей, тваринам – свободу», «Учіться любити тварин, а не сміятися над їхніми стражданнями», «Люди - клоуни, звірі – ні» і т. д.

Організатором акції виступив рух UAnimals.

До слова, у Рівному захисники тварин закликали ставити на вулиці миски з водою.