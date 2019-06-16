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    Під Адміністрацією президента пройшла акція за цирк без тварин

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    <p>Організатором акції виступив рух UAnimals</p> - Під Адміністрацією президента пройшла акція за цирк без тварин

    Організатором акції виступив рух UAnimals

    Фото: Цензор.нет

    В акції були задіяні жонглери, міми, ходулісти і фокусники

    Під Адміністрацією президента в неділю, 16 червня, відбулася акція проти експлуатації тварин у цирках.

    Як повідомляє «Цензор.нет», її учасники намагалися привернути увагу до проблеми жорстокого поводження з тваринами під час дресури та неможливості дотримання санітарних норм їх утримання навіть у стаціонарних цирках.

    ЗМІ зазначає, що у заході були задіяні жонглери, міми, ходулісти і фокусники.

    Учасники акції принесли плакати з написами: «Сам танцюй в наморднику», «Цирку – людей, тваринам – свободу», «Учіться любити тварин, а не сміятися над їхніми стражданнями», «Люди - клоуни, звірі – ні» і т. д.

    Організатором акції виступив рух UAnimals.

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    Під Адміністрацією президента пройшла акція за цирк без тварин
    Під Адміністрацією президента пройшла акція за цирк без тварин
    Під Адміністрацією президента пройшла акція за цирк без тварин
    Під Адміністрацією президента пройшла акція за цирк без тварин
    Під Адміністрацією президента пройшла акція за цирк без тварин
    Під Адміністрацією президента пройшла акція за цирк без тварин
    Під Адміністрацією президента пройшла акція за цирк без тварин
    Під Адміністрацією президента пройшла акція за цирк без тварин
    Під Адміністрацією президента пройшла акція за цирк без тварин
    Під Адміністрацією президента пройшла акція за цирк без тварин

    До слова, у Рівному захисники тварин закликали ставити на вулиці миски з водою.

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