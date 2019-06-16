У Рівному захисники тварин закликали ставити на вулиці миски з водою



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Під час літньої спеки коти і собаки опиняються під загрозою смерті через зневоднення, - зазначили ініціатори акції

Зоозахисники просять ставити воду біля кафе, магазинів, автозаправок

У місті Рівне захисники тварин розпочали флешмоб #водутваринам. І закликали ставити миски з водою, щоб рятувати від спеки безпритульних тварин. Про це повідомляє місцеве РадіоТрек.

Зазначається, що робити це просять біля кафе, магазинів, автозаправок та інших закладів,

«Це займає кілька хвилин, але рятує життя безпритульних тварин. Під час літньої спеки коти і собаки опиняються під загрозою смерті через зневоднення», - зазначили ініціатори акції.

Вони просять допомогти песикам й котикам, а свої фоторозміщувати під хештегом #водутваринам, «аби якомога більше людей долучалися до ініціативи, що рятує життя»

Нагадаємо, очільниця МОЗ Уляна Супрун порадила, як рятуватися від спеки.

Також синоптики прогнозують в Україні завтра, 17 червня, знову спеку до +33, подекуди - з грозою.