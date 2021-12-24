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    Під Борисполем таксист влетів у вантажівку, постраждала пасажирка (фото)

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    Таксист допустив лобове зіткнення з автомобілем ГАЗ 
    фото: Нацполіція

    Поблизу Борисполя сталися дві ДТП із постраждалими

    Поліція встановлює обставини двох дорожньо-транспортних пригод, що сталися в Бориспільському районі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, 23 грудня близько 18 години поблизу автошляху М-03 між селами Чубинське та Велика Олександрівка 32-річний водій таксі з Києва, керуючи автомобілем Нyundai Аvante, не впорався з керуванням та допустив лобове зіткнення з автомобілем ГАЗ під керуванням 36-річного мешканця Борисполя.

    Внаслідок зіткнення 25-річна пасажирка автомобіля таксі отримала тілесні ушкодження та її госпіталізовано до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги.

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    Під Борисполем таксист влетів у вантажівку, постраждала пасажирка (фото)
    Під Борисполем таксист влетів у вантажівку, постраждала пасажирка (фото)
    Під Борисполем таксист влетів у вантажівку, постраждала пасажирка (фото)
    фото: Нацполіція

    24 грудня о 2 годині ночі на естакаді аеропорту «Бориспіль» біля терміналу «D» 22-річний водій Renault Megane не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металевий відбійник. Внаслідок цього молодик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

    Renault Megane влетів у металевий відбійник. Фото: Нацполіція
    Renault Megane влетів у металевий відбійник. Фото: Нацполіція
    ДТП сталася на естакаді біля аеропорту «Бориспіль». Фото: Нацполіція
    ДТП сталася на естакаді біля аеропорту «Бориспіль». Фото: Нацполіція

    На місці дорожньо-транспортних пригод працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

    Як повідомлялося, днями в селищі Борова Фастівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 55-річний водій автомобіля Nissan Teana не впорався з керуванням та здійснив наїзд на місцеву жительку.

    Теги: Національна поліція України таксі ДТП водій Київщина автомобіль
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    Під Борисполем таксист влетів у вантажівку, постраждала пасажирка (фото)