Під Борисполем таксист влетів у вантажівку, постраждала пасажирка (фото)

Поблизу Борисполя сталися дві ДТП із постраждалими

Поліція встановлює обставини двох дорожньо-транспортних пригод, що сталися в Бориспільському районі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, 23 грудня близько 18 години поблизу автошляху М-03 між селами Чубинське та Велика Олександрівка 32-річний водій таксі з Києва, керуючи автомобілем Нyundai Аvante, не впорався з керуванням та допустив лобове зіткнення з автомобілем ГАЗ під керуванням 36-річного мешканця Борисполя.

Внаслідок зіткнення 25-річна пасажирка автомобіля таксі отримала тілесні ушкодження та її госпіталізовано до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги.

24 грудня о 2 годині ночі на естакаді аеропорту «Бориспіль» біля терміналу «D» 22-річний водій Renault Megane не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металевий відбійник. Внаслідок цього молодик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Renault Megane влетів у металевий відбійник. Фото: Нацполіція

ДТП сталася на естакаді біля аеропорту «Бориспіль». Фото: Нацполіція

На місці дорожньо-транспортних пригод працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Як повідомлялося, днями в селищі Борова Фастівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 55-річний водій автомобіля Nissan Teana не впорався з керуванням та здійснив наїзд на місцеву жительку.