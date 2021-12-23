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    Під Києвом на засніженій дорозі автомобіль збив на смерть жінку (фото)

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    ДТП сталася на засніженій дорозі - Під Києвом на засніженій дорозі автомобіль збив на смерть жінку (фото)
    ДТП сталася на засніженій дорозі
    фото: Нацполіція

    Поліцейські з'ясовують обставини ДТП, в якій загинула жінка

    В селищі Борова Фастівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    55-річний водій автомобіля Nissan Teana не впорався з керуванням та здійснив наїзд на місцеву жительку.

    Від отриманих травм 54-річна жінка померла на місці події.

    Під час медичного освідування водій був тверезий. Його автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання.

    На місці події працювали працівники сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

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    Під Києвом на засніженій дорозі автомобіль збив на смерть жінку (фото)
    Під Києвом на засніженій дорозі автомобіль збив на смерть жінку (фото)
    фото: Нацполіція

    Слідчі Фастівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 22 грудня на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна потрійна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. В лобовому зіткненні не розминулися автомобілі Chevrolet та дві автівки марки Volkswagen.

    У Дніпрі автомобіль, не зупинившись за червоний сигнал світлофора, протаранив інший транспортний засіб та збив людей, які переходили дорогу пішохідним переходом.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль розслідування жінка
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    Під Києвом на засніженій дорозі автомобіль збив на смерть жінку (фото)